林志玲50歲生日曬白滑長腿 兩歲囝囝激罕現身勁高大

林志玲趁50歲生日，在社交網分享與兒子的合照，相中見林志玲著上短裙，大曬白滑長腿兼纖腰，並與囝囝做出多個鬼馬表情，相當可愛，她感性寫道：「謝謝大家的祝福，今天，一如往常的穿梭在生活的細微末節裡～不知不覺，人生就這樣迎來了那個曾經用想象仍感到很遠的數字，太快了，我覺得。」她又透露和兒子的對話：「你問媽媽想要什麼禮物？媽媽的願望就是～希望自己可以健健康康的陪著你長大，陪你好好的探索這個精彩的世界。」 而向來孝順的她，亦不忘感謝母親：「感謝我的母親賦予我生命，我親愛的媽媽！生命的每個階段，我都有努力的去感受，認真的活著；每個瞬間都在塑造著我，而在成為母親之後，更從底層感受自己越來越完整。」網民都指2歲多的兒子遺傳了媽媽的優良基因長得非常高大，而樣貌則與爸爸AKIRA十足餅印；同時亦有不少人大讚林志玲無論身形和外貌都keep得極好，完全不似50歲。