林志玲51歲生日 收蛋糕感動落淚︰感受到幸福

林志玲2019年與日本男星黑澤良平（AKIRA）結婚後育有一子，11月29日迎來51歲的她，在社交平台分享了同事準備蛋糕為她慶生的影片，坦言「好像到了能坦然接受生日只是尋常日子的年紀，可當收到蛋糕的那一刻，眼淚還是沒控制住，原來在感受到幸福時真的會流淚。」而她近日與寇乃馨捐出價值6位數的數百件雙星仙子Kiki&Lala的珍藏品，所有義賣所得將全數捐作公益。

寇乃馨表示「近期有太多讓人難過擔憂的新聞，世界不安的時代，我們若還有一點影響力，就努力付出做公益！」透露今年再度邀請林志玲一起獻愛心，將於「2025聖誕文化藝術嘉年華」活動現場，義賣2人的Kiki&Lala收藏品。