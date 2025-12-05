林志玲51歲生日 收蛋糕感動落淚︰感受到幸福

林志玲2019年與日本男星黑澤良平（AKIRA）結婚後育有一子，11月29日迎來51歲的她，在社交平台分享了同事準備蛋糕為她慶生的影片，坦言「好像到了能坦然接受生日只是尋常日子的年紀，可當收到蛋糕的那一刻，眼淚還是沒控制住，原來在感受到幸福時真的會流淚。」而她近日與寇乃馨捐出價值6位數的數百件雙星仙子Kiki&Lala的珍藏品，所有義賣所得將全數捐作公益。
寇乃馨表示「近期有太多讓人難過擔憂的新聞，世界不安的時代，我們若還有一點影響力，就努力付出做公益！」透露今年再度邀請林志玲一起獻愛心，將於「2025聖誕文化藝術嘉年華」活動現場，義賣2人的Kiki&Lala收藏品。
黃國倫、寇乃馨夫婦此次攜手號召200多位藝人及20個團體，將於12月12日到14日舉辦「2025聖誕文化藝術嘉年華」，集合歌手演唱、原住民豐年祭、街頭舞蹈、文化藝術、電音浪潮、文創市集，提前炒熱聖誕氣氛。
而參與活動演出的歌手包括潘越雲、許景淳、葉歡、于台煙、周子寒、何方、王瑞瑜、盧學叡、李宣榕、黃美珍、張心傑、張芸京、曾治豪、林曉培、羅文裕、呂薔、北原山貓、王宏恩、阿洛、舞思愛、高慧君、高蕾雅、黑旋風、紫布爾、巴大雄、陳致遠、林秀琴、吳亦帆、吳亦偉等。
