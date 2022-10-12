林志玲fit爆亮相 升格新手媽媽分享湊B的喜悅

「逆齡女神」林志玲跟日本組合EXILE成員AKIRA 2019年結婚，本年初誕下麟兒，雖然升格人母，但人氣依然無減，今午（12日）志玲在台灣出席代言滴雞精旗艦品牌活動，見她火速修身，面色紅潤，狀態甚Fit。

其實林志玲與黃子佼早在4年前曾合作做直播，當時很多人擔心志玲的桃花運，想不到4年後他們再遇，二人已一起變了新手爸媽，而初為人母的林志玲不諱言做媽媽後最大挑戰是無法充分休息，畢竟作息都會以孩子為重心，生理時鐘大大打亂，有時一整晚斷斷續續睡不夠三小時。林志玲又大爆現時家中大小事務都和丈夫AKIRA分擔，她指自己沒有聘請保姆，全程由自己照顧寶寶，幸好丈夫是「神隊友」，她們會接力湊B，寶寶餵奶哄睡亦會輪流去做，特別現在寶寶開始識爬，怕寶寶危險，林志玲更要長時間盯實他。