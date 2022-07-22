林志穎車禍｜工作室發聲明交代林志穎傷勢 多處骨折未來三天是關鍵

林志穎今日（22日）於台灣桃園市中心北路駕駛白色Tesla時自撞石壆，車頭起火，目擊市民緊急將林志穎及他的兒子Jenson救出，林志穎臉部滿佈鮮血、手臂脫臼，目前已經送到林口長庚醫院救治，而兒子僅受輕微擦傷和驚嚇，較無大礙。今日較早前有指林志穎太太陳若儀會於傍晚在醫院開記者會，透露林志穎傷勢，但最後經理人臨時改成發聲明稿。

據知林志穎身上有多處受傷及骨折，而目前林志穎的太太與其他家屬已經抵達醫院陪伴。林志穎弟弟林志鑫今日下午5時30分和經理人阿任現身記者會，並表示林志穎相關傷勢暫時無法對外說明，林志鑫表示：「首先感謝危難時救我哥哥林志穎下來的熱心民眾，台灣就是有這麼熱心勇敢的民眾讓志穎平安來到醫院，大家都很關心志穎傷勢，我只能透露他目前傷勢是相對穩定，Jenson（林志穎幼子）也相對穩定，謝謝醫療團隊，接下來2、3天是關鍵，我們跟醫院和家人做進一步討論後會再告訴大家。」

聲明稿內容如下:

今22(日)早上約 10 點由駕駛林志穎先生及乘客兒子Jenson，因不明原因開車自撞分隔島起火燃燒，隨即被熱心路人救出送往林口 長庚醫院，目前林志穎父子正在長庚醫院進行緊急醫療處理中，林志穎先生有多處受傷及骨折，目前由長庚醫療團隊進行手術評估中，病情暫時無法詳細說明，但目前相對穩定，非常感謝社會大眾 和粉絲的關心及長庚醫療團隊的協助。

最後，要由衷感謝將林志穎先生及兒子從車中救出的好心人士，僅代表林志穎家人及公司謝謝您。

吉米工作室

2022 年 7 月 22日