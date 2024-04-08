林志美大唱金曲 盧冠廷為「天空草地 - 唱作世代音樂會」壓軸登場

由康樂及文化事務署(康文署) 主辦的《香港流行文化節 2024》開幕節目《天空草地 - 唱作世代音樂會》，尾場演出已於昨天(7 號)在維園圓滿完成，多位來自香港、韓國及內地的音樂單位繼續為大家帶來非常豐富的音樂盛宴。昨天維園兩邊舞台演出名單(以出場序) 包括獨立女聲XTIE、二人女子組合Winter Bagel、王嘉儀和馮穎琪等，女唱作人陳明憙把她的三首作品包括《多謝恐懼》、《October Snow 》及《Little Love》重新編曲，充滿清新感覺；韓國新世代獨立女歌手Meaningful Stone拿著木結他在台上自彈自唱，讓大家認識到K-POP另一邊的世界； 同樣充滿趣味性，來自中國內地的二人組合Taiga把舞台變成音樂實驗室，將中國式Space Rock隆重介紹給大家欣賞；前 Robyn and Kendy的Kendy孫曉賢表演時忽然下雨，並夾雜數下打雷聲，但觀眾依舊站在原地欣賞，沒有即時離開，令在台上的她非常感動。

盧冠廷台上炒粉

在主舞台尾聲出場的林志美帶來多首經典，包括《你的眼神》、《風箏》、《感情的段落》和《雨夜鋼琴》的Medley 、《永遠冬天》、《初戀》、《偶遇》，以及黎曉陽合唱的《因我愛妳》和當年她寫給梁詠琪的《愛自己》，彷如開了一個迷你個唱一樣。壓軸出場的盧冠廷(Lowell)也帶來多首他的經典，包括《陪著你走》、《天鳥》、組合Taiga特別伴奏的《快樂老實人》，以及《長伴千世紀》等，在獻唱《陪著你走》中段時，台上的Lowell忽然「炒粉」沒有接上，但他笑說：「是我炒粉，不是樂隊炒粉，大家最喜歡看炒粉，對不對？」最後在觀眾連綿不斷的掌聲下，Lowell結束了他的表演，也為「天空草地 - 唱作世代音樂會」劃上完美句號。