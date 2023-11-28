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娛樂
2023-11-28 17:33:30

林愷鈴有睇《新聞女王》 自覺老咗會似媽媽龔慈恩

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(左起)胡卓希、林愷鈴和朱鑑然。

林愷鈴、朱鑑然胡卓希今日(28日)到上環出席品牌活動，同場還有蔡卓妍(阿Sa)3人表示跟阿Sa見面很開心，更謂希望可以到時入場欣賞Twins的演唱會。

三人有份參演的《冰上火花》早前播映完畢，他們表示都很不捨，朱鑑然稱每次拍攝都不容易，沒想到這麼快就播完，尤其是今次大家都一齊學冰球，劇中的演員都很好，大家合作得很開心。問到會否相約慶功，朱鑑然表示沒有時間，要跟《潛行》的團隊北上宣傳，而林愷鈴胡卓希就表示近日跟張錦程學做戲，所以二人的見面會較多。

 

三人見到阿Sa都好開心。

林愷鈴稱自覺有很多不足的不方，需要進步，加上私下是一個慢熱的人，希望透過上堂可以令自己放一點，學會如何感受世界，之後就可以讓合作過的導演及團隊看到她的進步。胡卓希表示跟林愷鈴的想法差不多，希望可以展示不同面向的自己，演繹任何角色都可以揮灑自如。二人表示現時是同班同學，林愷鈴指胡卓希平時給人的感覺很冷靜，但他上堂時又會是另一個人，發現對方是一個感性的人。

提到龔慈恩有份參演《新聞女王》，林愷鈴表示媽媽的作品當然有支持，覺得劇中的角色很適合她。提到網民讚龔慈恩保養得好好，林愷鈴笑謂「我會同大家講我幾年之後就係呢個樣，所以媽咪喺某程度上係我個招牌。」

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朱鑑然和胡卓希不捨《冰上火花》大結局。

龔慈恩表示媽媽龔慈恩在《新聞女王》的角色演得很好。

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