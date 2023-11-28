林愷鈴有睇《新聞女王》 自覺老咗會似媽媽龔慈恩

林愷鈴、朱鑑然和胡卓希今日(28日)到上環出席品牌活動，同場還有蔡卓妍(阿Sa)。3人表示跟阿Sa見面很開心，更謂希望可以到時入場欣賞Twins的演唱會。

三人有份參演的《冰上火花》早前播映完畢，他們表示都很不捨，朱鑑然稱每次拍攝都不容易，沒想到這麼快就播完，尤其是今次大家都一齊學冰球，劇中的演員都很好，大家合作得很開心。問到會否相約慶功，朱鑑然表示沒有時間，要跟《潛行》的團隊北上宣傳，而林愷鈴和胡卓希就表示近日跟張錦程學做戲，所以二人的見面會較多。