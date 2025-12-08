林愷鈴邊做邊讀英國文學碩士畢業 早前升呢做業主

林愷鈴日前在社交平台上載張張畢相，透露自己已修畢English literature and linguistics課程，碩士畢業。她表示用了兩年時間去完成課程，修讀文學是純粹自己喜歡，她說︰「經常有人問起，為什麼選文學？我的答案近乎任性—純粹出於『我喜歡』。（其次，身為演員和歌手，多理解文本亦不失為一種自我修練）但這些日子在我城發生的事，卻令我重新叩問：除了『我喜歡』之外，讀文學還有甚麼意義？」

她說︰「以前的我，會覺得文學就是藝術，是浪漫表達，是庸常生活的調味劑。而今卻愈發覺得，讀文學是為了保持清醒——讓我依然相信，有些東西值得追尋—— truth, beauty and civility.」