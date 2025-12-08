林愷鈴邊做邊讀英國文學碩士畢業 早前升呢做業主

林愷鈴日前在社交平台上載張張畢相，透露自己已修畢English literature and linguistics課程，碩士畢業。她表示用了兩年時間去完成課程，修讀文學是純粹自己喜歡，她說︰「經常有人問起，為什麼選文學？我的答案近乎任性—純粹出於『我喜歡』。（其次，身為演員和歌手，多理解文本亦不失為一種自我修練）但這些日子在我城發生的事，卻令我重新叩問：除了『我喜歡』之外，讀文學還有甚麼意義？」
她說︰「以前的我，會覺得文學就是藝術，是浪漫表達，是庸常生活的調味劑。而今卻愈發覺得，讀文學是為了保持清醒——讓我依然相信，有些東西值得追尋—— truth, beauty and civility.」
她續寫道︰「我不敢輕言『好故事能對抗世界』，但我深信文學不該關在象牙塔裡。每一個說故事的人、每一個閱讀的人，都默默承擔著一份社會的重量。『學海無涯，回頭是岸。』三年前我學士畢業時，曾戲言引用這句話。可惜啊，我並沒有回頭；唯有繼續往前游。」
2018年，林愷鈴以IB 41分的優異成績考入香港大學建築系，期間不時出席活動幫補學費，完成學業之後，便專注在幕前發展，更在《2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》上勇奪「叱咤樂壇新力軍女歌手」金獎。今年10月，她以528萬元購入大坑第一閣一個開放式單位，榮升業主。她表示自覺入行已有一段時間，加上很喜歡香港，希望可以有一個地方俾自己用，同時當是一個投資學習。