林憶蓮平安夜宣布40周年巡演 首站深圳起步

這次巡演以「迴響Resonance」為主題，籌備團隊在各方面都下足功夫。除了精心挑選Sandy的歷年經典金曲，舞台設計、燈光音響及舞蹈編排等製作元素亦一絲不苟，務求為歌迷帶來最優質的演出。她寫道：「從現在到未來，依然永無止境，找尋最初的自己，林憶蓮《迴響𝗥𝗲𝘀𝗼𝗻𝗮𝗻𝗰𝗲》2025 巡迴演唱會，你們準備好了嗎？」

Sandy特別為巡演拍攝一系列宣傳照，以橙紅色為主調的背景，托襯她清爽的金色短髮造型，展現成熟優雅的氣質。這次巡演將是一次難得的音樂之旅，Sandy期待透過歌聲，與歌迷一同重溫過去的美好時光，重新演繹她在樂壇留下的珍貴足跡。演唱會將網羅她多年來的經典歌曲，讓fans了解這位華語樂壇天后輝煌的音樂歷程。

作為華語樂壇重量級女歌手，Sandy自八十年代出道以來，以獨特的曲風及細膩的情感演繹征服樂壇，推出過眾多膾炙人口的作品，陪伴著幾代歌迷成長。40年來，她的音樂伴著無數樂迷走過人生不同階段，雙方均建立起深厚的情誼。這次巡演將成為Sandy與歌迷共同譜寫的一個重要音樂篇章。