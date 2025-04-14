林憶蓮《迴響》巡唱廣州站 風雨交加感動夜

Sandy這次巡演，以「時空交錯」為主題，曲目編排圍繞著「崩壞、倒塌、重生」概念，透過旋轉舞台和沉浸式光影特效，將Sandy橫跨40年的音樂旅程串聯起來。從《至少還有你》的溫暖慰藉，到《不必在乎我是誰》的深情傾訴，再到《歸零》和《柿子》的創新演繹，每一首歌都像一顆顆情感的珍珠，閃爍著光芒。尤其是一連串的經典金曲《傷痕》《鏗鏘玫瑰》《夜太黑》，更是引發了全場萬人大合唱，讓每個人都沉浸在音樂海洋中。

雖然演出當天廣州突然暴雨如注、電閃雷鳴，讓不少演出面臨延期或取消的危機。儘管如此，Sandy的演唱會依然如期舉行。她在舞台上感謝每位不畏風雨的歌迷，甚至因為感動而哽咽落淚，真摯情感讓人心潮澎湃。她在社交平台上也發長文道歉，對於因天氣影響未能完美呈現舞美設計表示遺憾，但觀眾們卻紛紛表示：「用心和誠意都感受到了，一切都是最好的安排！」