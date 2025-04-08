林憶蓮7月過大海開2場澳門演唱會 「傾斜舞台」再現時空交錯視聽盛宴

華語樂壇天后林憶蓮「迴響 Resonance 2025」巡迴演唱會將於2025年7月19日及20日登陸澳門的威尼斯人綜藝館。本次巡演以「時空交錯」為主軸，透過突破性的舞台設計與音樂編排，打開通往林憶蓮的音樂世界時光之門，引領觀眾悠然回溯她傳奇且充滿故事的音樂旅程。林憶蓮「迴響 Resonance 2025」巡迴演唱會澳門站，是她繼2017年《Pranava造樂者》後再次踏上澳門舞台。八年後捲土重來，林憶蓮帶著圍繞「崩壞、倒塌、重生」三大主題精心編排的曲目，從她早期叛逆不羈的《灰色》，到深情雋永的《至少還有你》，再到近年的新歌《蓋亞》，以歌聲與觀眾穿梭她傳奇的音樂人生。