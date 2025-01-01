林文龍一家三口溫馨倒數 睇劉德華紅館個唱迎接2025

劉德華昨晚在紅館舉行「今天… is the day巡場」，與萬名fans高唱一曲《情人Happy New Year》歡送2024迎接2025，在台上跟大家歡呼倒數，現場充滿節日氣氛。三度在紅館開跨年個唱的華仔，直至昨日為止香港站20場演唱會已順利演出了12場。而過去的12場show，不少圈中友好捧場，而昨晚則有陳家樂夫婦、林文龍一家三口、姜大衞與太太李琳琳等，而內地女星賈玲亦專誠來港撐場，場面十分熱鬧。

連詩雅甜蜜影 陳家樂 連日來個唱中，現場也有不少充滿愛的溫馨畫面，林文龍與太太郭可盈、囡囡林天若（Tania）三人行，還透露快17歲的Tania最愛聽劉天王的《17歲》，音樂響起Tania即跟着哼歌，而廿四孝媽咪郭可盈第一時間拿着手機拍下囡囡歡欣的模樣，林文龍看着女兒一舉一動，臉上流露一念慈父表情。那邊廂連詩雅也同樣拿着手機拍下老公陳家樂一臉陶醉唱著至愛的《暗裡著迷》，又一個甜蜜的畫面活現演唱會上。