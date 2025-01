林文龍一家三口溫馨倒數 睇劉德華紅館個唱迎接2025

劉德華昨晚在紅館舉行「今天… is the day巡場」,與萬名fans高唱一曲《情人Happy New Year》歡送2024迎接2025,在台上跟大家歡呼倒數,現場充滿節日氣氛。三度在紅館開跨年個唱的華仔,直至昨日為止香港站20場演唱會已順利演出了12場。而過去的12場show,不少圈中友好捧場,而昨晚則有陳家樂夫婦、林文龍一家三口、姜大衞與太太李琳琳等,而內地女星賈玲亦專誠來港撐場,場面十分熱鬧。