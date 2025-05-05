林日曦幫俞琤宣傳《虎毒不》：下次投資要三思

宣揚母愛偉大的港產片《虎毒不》，女主角談善言與盧鎮業分別獲第43屆香港電影金像獎提名最佳女主角及最佳男配角，前者贏得香港電影評論學會大獎的最佳女主角。電影亦在各地電影節入圍單元等成績，但在港上映兩周的票房剛過200萬港元，成績未如理想。 電影背後的出品人是俞吳明玉，即是俞琤的已故母親。上月底，俞琤與演員到戲院謝票，讚揚母親的偉大。「當我第一次接觸《虎毒不》女主角嘅故事，就諗起家母，所以決定支持呢部電影，作為我對家母嘅致敬。」



腦細尊師 「腦細」林日曦一直視俞琤為師，他不忍《虎毒不》票房欠佳，今日在IG為電影宣傳，寫了一封信給俞琤。「我一直等一直等，等極都等唔到你叫我幫手宣傳你嗰套《虎毒不》。唔係話我宣傳會有啲咩用，梗係冇用啦。」 腦細表示，以往完全不關俞琤事的電影，也會happy share給他，但今次竟沒有share。他不知俞琤投資了多少錢落套戲。「我估點都八百至一千萬？票房我啱啱check過，上咗兩星期過咗二百幾萬……老實以小眾題材嘅電影嚟講，票房已經唔算差。但我計一計，二百幾萬除返發行成本，可能只係收得返幾十萬，即係你要硬蝕近千萬。對你嚟講濕濕碎啦可能，不過我從旁食花生嚟講，就有少少少少少少鄧你肉痛。」