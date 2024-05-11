林日曦遭假冒社交帳號 獲騙徒9字公開回覆

林日曦以輕鬆的手法回信，他寫道︰「雲南的天氣怎麼樣呀？想跟你說，很多香港人都喜歡雲南呢，尤其是過橋米線三小辣。我沒有『小紅書』，你大概也沒有FB和IG吧。我們隔著一度防火牆，透過讀者來當飛鴿，這樣子交換書信，該死的還真有點浪漫。浪漫歸浪漫，現實歸現實。現實裡，你就是冒充我。有人可能會說，『超全世界得你一個林日曦咩超超超』，你可千萬別要犯這種低級的思想錯誤哦。你是盜用我的照片和姓名，而且不斷從行文中引導他人你就是我，你就是冒充我。我不知道你是不是『壞人』，但，你確實是一個『騙子』。你要做的，不是被我揭發之後，寫一些模糊的、矯情的說話來為自己開脫，或是改個名字就當完事然後繼續發文。你應該做的，是現在立刻即刻立即刪除帳戶。雖說那一萬多的追蹤讀者數目，也是你過往半年不斷發文經營而得來的，但怎麼說也冒充了我和盜用了我的照片呀。所以說，你放手吧。」