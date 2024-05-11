林日曦遭假冒社交帳號 獲騙徒9字公開回覆

近年移居日本的林日曦，日前在社交網透露有一名身在雲南的人士冒充他在小紅書開設帳戶，「云南林日曦」在這半年間不停更新內容，早前台灣地震更扮林日曦代林夕向公眾報平安︰「師父很安全，請放心。地震未波及台北。」林日曦日前就向這位假冒者發出公開信，藉此隔空警告對方，豈料竟獲得回覆。林日曦表示收到讀者回報，「云南林日曦」改了「小紅書」的名字和頭像，更向他回覆表示：「謝謝，我大概是個壞人」。對此，林日曦再次向「云南林日曦」回信。
林日曦以輕鬆的手法回信，他寫道︰「雲南的天氣怎麼樣呀？想跟你說，很多香港人都喜歡雲南呢，尤其是過橋米線三小辣。我沒有『小紅書』，你大概也沒有FB和IG吧。我們隔著一度防火牆，透過讀者來當飛鴿，這樣子交換書信，該死的還真有點浪漫。浪漫歸浪漫，現實歸現實。現實裡，你就是冒充我。有人可能會說，『超全世界得你一個林日曦咩超超超』，你可千萬別要犯這種低級的思想錯誤哦。你是盜用我的照片和姓名，而且不斷從行文中引導他人你就是我，你就是冒充我。我不知道你是不是『壞人』，但，你確實是一個『騙子』。你要做的，不是被我揭發之後，寫一些模糊的、矯情的說話來為自己開脫，或是改個名字就當完事然後繼續發文。你應該做的，是現在立刻即刻立即刪除帳戶。雖說那一萬多的追蹤讀者數目，也是你過往半年不斷發文經營而得來的，但怎麼說也冒充了我和盜用了我的照片呀。所以說，你放手吧。」
林日曦續列出4點給「云南林日曦」一些建議，他說︰「1） 你文筆比我好，不要放棄寫作；你應該開一個新帳戶，繼續寫文章，有很多人會喜歡你的；2） 我在大陸的知名度極低，而且跟『師傅林夕』唔係咁熟（會被放飛機），不要再冒充我了；3） 如果你只是想要用一個『師傅林夕的徒弟』的名銜去招搖撞騙，沒問題的，去冒充林若寧吧。4）冒充林若寧的好處：4a） 林若寧的知名度比林日曦高；4b）林若寧為人低調，而且沒有社交平台帳號，沒辦法澄清。好了，不跟你說了。札幌今天天氣很好，我要出門吃米線了。祝你未來能夠以自己的名字和文字來打開真正屬於自己的一片天。」