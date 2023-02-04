林明禎大爆曾以淚洗面 後悔入行做藝人

「大馬女神」林明禎人氣高企，成大小廣告商的寵兒，早前她參演的電影《飯戲攻心》更大收七千萬票房。林明禎昨日（3日）現身浸會大學擔任講座嘉賓，主題為「由網絡甜心到演員之路」，並大談自己由網紅轉型成為演員的成長之路。

林明禎當年因為姐姐的一句話，於是在社交媒體分享靚相，而成就了今天的林明禎，她表示起初接觸的工作與娛樂圈全冇關係，但因工作壓力大，她的姐姐就介紹玩一個APP ，並向她說：「明禎！我跟你說有個APP真的很好玩叫Instagram，你只要把照片上傳就會有like」照片在網絡瞬間瘋傳，更有不少開娛樂公司向她招手，林明禎坦言感覺很奇妙又很奇怪。隨着工作機會接踵而來，但林明禎原來非常抗拒，更表示：「我冇諗住做藝人。」當時亦有在美容院工作的林明禎，大爆突然有位馬來西亞歌手親自聯絡她表示：「會不會有興趣成為歌手。」更提供相關免費課程培訓，林明禎為作出決定大感煩惱，不過在林媽媽的鼓勵下，最後遠赴台灣闖一闖。

林明禎坦言做藝人的生活起初極不習慣，每天都打電話給媽媽以淚洗面說 ：「媽媽我做錯決定了我不要！他們每天向我面對鏡頭講話，以及面對鏡頭自我介紹，還要少又叫我拍照，這些我都很不習慣」，直至2017年林明禎在機緣巧合下拍攝了人生第一部電影《救殭清道夫》，雖然拍攝過程感到非常辛苦，林明禎更表示不再做演員，但當自己入場觀看這部電影後，卻改變了想法，覺得所有的辛苦都是值得，令她有一種衝勁繼續想當演員，而從那一刻開始林明禎便愛上了演戲。