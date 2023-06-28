林明禎女神地位受威脅？「翻版林明禎」身材更勝一籌惹討論

「大馬女神」林明禎擁有甜美外貌及魔鬼身材，無害眼神與半鹹淡嘅廣東語予人女神形象，其短髮髮型更加成標誌，成為廣告商及電影商寵兒，曾拍攝《救殭清道夫》、《一秒拳王》、《飯戲攻心》等多部港產電影，奠定女神地位。不過，近日林明禎女神地位竟有機會受威脅？

淺淺擁驕人身材 最近內地出現一名「翻版林明禎」，被指外貌與髮型都激似林明禎，包括大眼及高鼻，輪廓突出，身材甚至比林明禎更勝一籌。呢位「翻版林明禎」叫做淺淺princess，職業係網紅，於抖音坐擁251.3萬粉絲。

網民：林明禎較優勝 淺淺不時分享生活照，從照片所見，淺淺愛好貼身剪裁服裝，衣著打扮傾向小性感展示傲人身材，相當吸睛。不過，部分網民就認為林明禎比淺淺優勝，對比林明禎，淺淺好多角度都好奇怪，而林明禎睇起上嚟就自然好多，更批評淺淺一把年紀唔應該扮清純：「我是真看不慣這種自己裝成十幾歲的眼睛一眨一眨的在這清純懵懂」、「男人都喜歡這種扭扭捏捏的嗎」、「擦邊性感就大方點承認，扭扭捏捏裝清純沒必要的」等等。