熱門搜尋:
區議會選舉2023 區選繽紛日 李家超 六合彩 叱咤2023 日圓匯率 美斯 譚旻萱 恒生指數 交稅 肺炎支原體 五月天 年少日記 社內相親 姜濤 尹光 聖誕節2023 MIRROR 床蝨 新聞女王 流感 騙案 以巴衝突 新股IPO 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 朗然 YOHO WEST
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2023-12-10 20:28:26

林明禎忽然唔識聽廣東話 被問尹光「抽水」搵Jeffrey求救

分享：

林明禎、魏浚笙、林柏宏、鄧卓殷、林宣妤到馬場出席活動。

林明禎、魏浚笙(Jeffrey)、林柏宏、鄧卓殷、林宣妤今日(10)到沙田馬場出席《浪琴香港國際賽事》。林明禎今日穿上花花裙，打扮與上次馬場的造型相比，今次可說是收復失地。她表示家姐與兩個弟弟今日也有到場，並稱香港酒店很貴，所以一家人都擠在屋企，搞到非常擠迫，但弟弟們至今也沒有做幕前的想法。她透露聖誕節要留港拍恐怖片，所以未能回大馬跟家人歡度聖誕。

 

林明禎及姐姐林詩枝。

當記者問到林明禎跟尹光上次一齊出席活動，疑被「鹹豬手」一事，她就突然聽不懂廣東話，從《Viu1娛樂新聞》的影片見到她被問此事時，就用手臂狂撞身旁的Jeffrey，而在旁的Jeffrey就一度不懂如何反應，更嘗試以《飯戲攻心》拉開話題不果。之後在場記者再以普通話問一次，但未知是問題交代不清，還是林明禎真的聽不明白，她又再望向Jeffrey，對方嘗試再幫她解圍但又失敗，Jeffrey說︰「嗰個……可能……嘩，竟然係我？

影片見到林明禎用手狂撞Jeffrey。(《Viu1娛樂新聞》影片截圖)

林明禎聽到「昂坪360」一字後，就說了一句「啊！係囉！」之後再用普通話問︰「你們會賭嗎！」更謂自己會賭及表示從老闆口中拿到貼士，可以給記者貼士。之後林明禎又突然轉channel說廣東話，表示可以跟JeffreyCP搵錢，更透露會跟他一齊唱歌。

 

林明禎忽然聽不明廣東話。(《Viu1娛樂新聞》影片截圖)

Jeffrey忽然拉落水，一時反應不及。(《Viu1娛樂新聞》影片截圖)

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受