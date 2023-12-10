林明禎忽然唔識聽廣東話 被問尹光「抽水」搵Jeffrey求救

林明禎、魏浚笙(Jeffrey)、林柏宏、鄧卓殷、林宣妤今日(10日)到沙田馬場出席《浪琴香港國際賽事》。林明禎今日穿上花花裙，打扮與上次馬場的造型相比，今次可說是收復失地。她表示家姐與兩個弟弟今日也有到場，並稱香港酒店很貴，所以一家人都擠在屋企，搞到非常擠迫，但弟弟們至今也沒有做幕前的想法。她透露聖誕節要留港拍恐怖片，所以未能回大馬跟家人歡度聖誕。

當記者問到林明禎跟尹光上次一齊出席活動，疑被「鹹豬手」一事，她就突然聽不懂廣東話，從《Viu1娛樂新聞》的影片見到她被問此事時，就用手臂狂撞身旁的Jeffrey，而在旁的Jeffrey就一度不懂如何反應，更嘗試以《飯戲攻心》拉開話題不果。之後在場記者再以普通話問一次，但未知是問題交代不清，還是林明禎真的聽不明白，她又再望向Jeffrey，對方嘗試再幫她解圍但又失敗，Jeffrey說︰「嗰個……可能……嘩，竟然係我？」