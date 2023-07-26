林明禎愛酥皮蛋撻：來香港唔去茶餐廳等於沒來過(多圖有片)

大馬女神林明禎來港發展多年，一向都愛吃香港食物，她最近應香港旅遊發展局之邀，一同精心策劃「禎華遊」影片，向旅客推廣香港。明禎明禎自爆最愛酥皮蛋撻，首選推介景點是茶餐廳：「來香港，你不吃茶餐廳，就等於沒有來過！」這次拍攝讓她有機會到訪更地道的地區，「有些懷舊的感覺，像是小時候看香港電影中會看到的畫面、可以親歷其境，是一個很好的體驗，很有意義。」
大排檔大吃大喝
明禎到訪銅鑼灣一間茶餐廳點了酥皮蛋撻、奶茶、沙嗲牛丁及西多士享用，吃得津津有味。另外亦到了鴨脷洲街市及熟食市場，一嘗即買即煮即吃的新鮮海鮮，當店主拿起生猛的龍蝦時，明禎還被跳跳紮的龍蝦嚇了一跳呢！她說：「我最愛海鮮。香港的海鮮非常有名，我們特地去了一個室內有冷氣的菜市場，裡面很特別，琳瑯滿目的海鮮任你選，然後直接到樓上的餐廳烹調，又方便又新鮮又好吃。」用餐時，明禎與友人一起用戰鬥碗乾杯，實行以最地道的方式大吃大喝。
自爆靠坐摩天輪減壓
除了美食，明禎亦穿梭港九各區具地道特色的景點，例如享負盛名的旺角金魚街、油麻地的80年代廣東歌歌舞廳、滿佈霓虹燈及傳統排檔的廟街夜市，其中在歌廳裡，明禎興之所致拿起咪高峰高歌《我願意》，悅耳的歌聲令在場的工作人員也即時心心眼，掌聲四起。明禎又到中環欣賞維港夜景，並透露曾在中環生活，特別有親切感。「已經坐過4次中環摩天輪，每一次休息，一有時間想要放鬆，我就會來坐坐摩天輪，看看夜景，然後就覺得整個人放鬆晒。」