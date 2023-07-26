林明禎愛酥皮蛋撻：來香港唔去茶餐廳等於沒來過(多圖有片)

大馬女神林明禎來港發展多年，一向都愛吃香港食物，她最近應香港旅遊發展局之邀，一同精心策劃「禎華遊」影片，向旅客推廣香港。明禎明禎自爆最愛酥皮蛋撻，首選推介景點是茶餐廳：「來香港，你不吃茶餐廳，就等於沒有來過！」這次拍攝讓她有機會到訪更地道的地區，「有些懷舊的感覺，像是小時候看香港電影中會看到的畫面、可以親歷其境，是一個很好的體驗，很有意義。」

大排檔大吃大喝 明禎到訪銅鑼灣一間茶餐廳點了酥皮蛋撻、奶茶、沙嗲牛丁及西多士享用，吃得津津有味。另外亦到了鴨脷洲街市及熟食市場，一嘗即買即煮即吃的新鮮海鮮，當店主拿起生猛的龍蝦時，明禎還被跳跳紮的龍蝦嚇了一跳呢！她說：「我最愛海鮮。香港的海鮮非常有名，我們特地去了一個室內有冷氣的菜市場，裡面很特別，琳瑯滿目的海鮮任你選，然後直接到樓上的餐廳烹調，又方便又新鮮又好吃。」用餐時，明禎與友人一起用戰鬥碗乾杯，實行以最地道的方式大吃大喝。