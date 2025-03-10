林明禎慘遭「欺凌」扯頭髮畫花面 直言：結束後心裡一直好不舒服

雖然只是拍攝，但林明禎坦言相當難受，並有感而發以長文表示：「霸凌存在著世世代代，最常見的校園霸凌﹑職場霸凌﹑網路霸凌﹑言語及關係霸凌，在極短的拍攝過程，我已體驗無數的無助和恐懼，結束後心裡一直好不舒服，但又要裝作沒事準備下個拍攝，不敢想像有多少人經歷，肯定比這更為嚴重可怕的遭遇。」

林明禎續說：「雖然都會宣導受害者『勇敢說出來』，但很多受害者因為種種原因不好說、不知怎說、權力關係不對等，寧願自己忍受。希望此時此刻的你們，如果當下有朋友、有老師、有家人，哪怕多一隻貓咪可以陪你走過難關，希望你們找到『對的人、對的時機、對的方式』釋放自己的情緒。希望你們能立即尋求協助，你們辛苦了，不是你們的錯，你們很棒。也要提醒往往也有很多人，冥冥中成為了霸凌者而不自知，記住己所不欲，勿施於人。」對於林明禎的言論，緋聞男友Edan 亦有讚好大撐，而不少網民都紛紛留言表示心痛女神在戲中受虐。