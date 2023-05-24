林明禎拍啤酒廣告NG萌爆扁咀 自命好飲得：醉酒會除衫

大馬女神林明禎早前獲邀為啤酒品牌拍宣傳片，明禎BB在片中半露香肩，以冷豔眼神定睛注視觀眾說：「睥咩睥？麵包變啤酒，唔得咩？」然後瞬間以其招牌的娃娃音廣東話說：「梗係得啦！包包再造、女神啤啤!」加上甜到漏的笑容，不經意就迷倒在場所有工作人員。拍攝當日，明禎曾因講錯對白而NG，感到不好意思的她不自覺扁扁咀，陰公豬的可愛模樣幾乎電暈負責拍攝的攝影師。

自言從無飲醉過 女神不止有仙女氣質還是一位女中豪傑，她於廣告片中自豪地說：「坦白講，我從來無飲醉過，所以我都好想知我飲醉咗係咩樣。如果我飲醉咗可以變成男仔，我第一件事應該會除衫，攞支啤酒跑去海邊曬太陽。」明禎曾透露於疫情期間，因為往來台灣和大馬兩邊工作需要隔離，林媽媽幾乎每天問她有沒有喝酒，因為林媽媽覺得酒精可以殺菌、消毒，果然有其母必有其女，林媽媽與明禎同樣可愛。而明禎今次代言BOB啤酒可謂滿足私心，因為可以每日豪飲啤酒。