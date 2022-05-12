林明禎拍廣告做瑜伽冇難度 想去太平山捕獲發哥

大馬女神林明禎身在香港，前晚出席完張敬軒演唱會嘉賓後，今次就替運動品牌拍攝廣告，當日她着起運動內衣以及長褲，仍難以遮蓋她的窈窕身材，拍攝過程需要做出不少運動以及瑜伽動作，展露出她滿有陽光氣息一面。

林明禎近年穿梭各地，經歷多次隔離，熱愛工作的她對今次拍攝就雀躍表示：「今次來香港有好多任務，其中包括跟運動品牌合作，他們的衣服好漂亮而且穿上去好舒服。」林明禎更指自己做運動時很特別，她說：「我裏面一定要穿運動內衣、外面穿長外套，而且我喜歡流汗。」林明禎表示自己平常都會在家做運動，她都是做一些肌耐力的運動，所以都不用器材，而且每天起床後都會做十分鐘瑜伽以及十分鐘腹肌運動，傍晚就會做一些強度較大的瑜伽和下半身運動，如深蹲起立。