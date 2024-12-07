林明禎甩底首映禮被捕獲現身尖沙咀 再次帖文解畫：真的超自責

由林明禎、陳苡臻、譚淇淇、陳星妤主演，彭發執導的電影《手機見鬼》昨晚（6日）在尖沙咀舉行首映禮，但女主角林明禎竟在活動開始前數小時臨時通知「甩底」，導演彭發非常不滿，接受媒體訪問時直言：「我覺得無理由拍拖拍到護照都無埋哇？」、「現在真的很麻煩，我從拍戲以來也未試過演員缺席首映禮」等，句句有骨。

林明禎即晚在社交平台交代事件，表示萬分愧疚，並透露是因為護照問題未能順利登機準時到香港，但其實林明禎於晚上已到達香港，在首映後靜悄悄入戲院謝票。今日，網上瘋傳一張合照，有網民聲稱在昨晚於舉行首映的商場外與林明禎合照，有人留言問︰「可能佢謝完票？」但對方就表示林明禎無入戲院，事件令到大家都非常混淆，究竟林明禎昨晚身在何處？更有人指林明禎「講大話」。

當大家議論紛紛時，林明禎就在社交網再次帖文解畫，她轉發在戲院門外與粉絲合照及道別的短片，表示：「昨日從台北準備飛港出席電影首映，但護照途中弄丟了，也趕緊通知主辦方們，真的超自責， 但慶幸護照最終還是找到了，也趕著最快的航班並趕往電影院 ，慶幸還能見到來支持我的一些粉絲朋友，非常欣慰 。」接着，她亦相當識做，為電影落力宣傳表示：「這是我與團隊們非常用心完成的作品 ，沒能出席到首映禮感到萬分可惜也請大家多多支持『手機見鬼』」。