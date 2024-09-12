林明禎談Edan甜絲絲透過朋友認識 雙方僅屬朋友關係

林明禎今日(12日)到中環現身活動，亦是呂爵安(Edan)公開認愛兼正在追求對方之後，首度現身活動。雖然Edan曾著傳媒「手下留情」，但林明禎仍然是被記者瘋狂追問，她亦不得不回應，而整個過程中她不時笑得很甜，並稱自己沒有收到fans的惡意訊息。然而，問到二人的狀況，她表示「真的，確實目前為止是朋友的關係。」

林明禎表示自己因為COVID之後，令身體出現不同問題，於是回大馬休息。問到Edan有沒有關心她，林明禎笑而不答，之後再答說︰「都有關心。」再問到對方有沒有好好照顧她時，明禎甜笑謂︰「沒有啦！」提到Edan高調出po表示對她有好感，她說︰「他出po前有跟我說一聲，還有跟我說很抱歉，就是造成我的困擾，那我有跟他說其實也還好沒有甚麼，我覺得他會這樣說也是一種風度吧，很gentlemen。」

默認Jeffrey介紹

她透露跟Edan是在朋友聚會上認識，當問到是不是Jeffrey魏浚笙認識時，明禎就答︰「你問他吧！」當被傳媒再追問，她忍不住拿起咪牌遮面，笑問︰「不是要手下留情嗎？」她表示跟Edan相識了一段時間，偶爾有聯繫，並提到大家在海外食飯是真的剛巧夾到時間，她說︰「大家在歐洲對方剛好有工作，然後就有說約吃飯這樣子，因為我們也是很忙，晚上也有表演，所以也是簡單吃了一個Brunch，怎麼知道就讓大家有無限的想像，大家想像力很豐富！」

不過，問到現時的關係，林明禎就答︰「現在還是朋友，真的，確實目前為止是朋友的關係。」問到Edan有何追求攻勢，有沒有送花、收到關心短訊等等，林明禎只好傻笑並謂︰「救命呀！你們放過我吧！」