林明禎辦粉絲見面會 直認見完記者獲Edan問候

林明禎今日再度現身，獲代言相機品牌到旺角出席「明禎Fan Meeting」，一批粉絲早已到場期待見女神，眾人就算明禎傳緋聞也未有脫粉，就算偶像真係拍拖也會支持，亦相信明禎所形容跟呂爵安(Edan)目前是朋友關係，認為兩人發展樂觀，問到明禎支持者點睇Edan？有粉絲大讚Edan靚仔、有才華。

林明禎今日以眼鏡look登場，由虞逸峯擔任大會司儀，吸引不少記者到場採訪。今日活動上，林明禎受訪時表示喜歡拍風景和人像：「我滿喜歡拍人像，每次跟家人出去玩，姐姐就會幫我拍很多，因為我姐姐也對攝影很喜歡，所以我們就會互拍。」談到若影人像會找誰做model，明禎即答：「我姐姐的女兒。」當問到男友會影相是否可以加分，她表示會，但問到Edan識影相是否一樣加分，明禎笑謂表示不清楚。對於Eda以影拍黑圖聞名，明禎稱並不知情，覺得有黑圖沒有問題，而且好搞笑，做明星也會有機會被拍到。