林明禎辦粉絲見面會 直認見完記者獲Edan問候

林明禎今日再度現身，獲代言相機品牌到旺角出席「明禎Fan Meeting」，一批粉絲早已到場期待見女神，眾人就算明禎傳緋聞也未有脫粉，就算偶像真係拍拖也會支持，亦相信明禎所形容跟呂爵安(Edan)目前是朋友關係，認為兩人發展樂觀，問到明禎支持者點睇Edan？有粉絲大讚Edan靚仔、有才華。
林明禎今日以眼鏡look登場，由虞逸峯擔任大會司儀，吸引不少記者到場採訪。今日活動上，林明禎受訪時表示喜歡拍風景和人像：「我滿喜歡拍人像，每次跟家人出去玩，姐姐就會幫我拍很多，因為我姐姐也對攝影很喜歡，所以我們就會互拍。」談到若影人像會找誰做model，明禎即答：「我姐姐的女兒。」當問到男友會影相是否可以加分，她表示會，但問到Edan識影相是否一樣加分，明禎笑謂表示不清楚。對於Eda以影拍黑圖聞名，明禎稱並不知情，覺得有黑圖沒有問題，而且好搞笑，做明星也會有機會被拍到。
問到昨日訪問之後，有沒有跟Edan通電話？明禎說對方有關心問到是否一切都OK，她稱睡覺前也有看回自己的訪問，自己也很真誠回答，強調大家只是朋友，但未來有很多不確定性。
明禎下月出新歌，暫時只有家人聽過，會是一首比較輕快的舞歌：「我希望這首歌真的大家一聽到就是會跟著跳舞，跟著扭動身體。」之後又會為新歌拍MV兩天，她表示不會有MV男主角。講起麥玲玲都幫她跟Edan夾八字，明禎表示：「我覺得好多人對這個話題很有興趣，大家多多給我空間。」當記者問到緋聞有沒有嚇跑其他的追求者？明禎就說：「你真係好犀利呀！問啲問題！」笑言留待下次見面才回答大家。