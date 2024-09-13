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娛樂
2024-09-13 18:03:45

林明禎辦粉絲見面會 直認見完記者獲Edan問候

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林明禎辦粉絲見面會 直認見完記者獲Edan問候是否OK

林明禎今日再度現身，到旺角出席「明禎Fan Meeting」。 (娛樂組攝)

林明禎今日再度現身，獲代言相機品牌到旺角出席「明禎Fan Meeting」，一批粉絲早已到場期待見女神，眾人就算明禎傳緋聞也未有脫粉，就算偶像真係拍拖也會支持，亦相信明禎所形容跟呂爵安(Edan)目前是朋友關係，認為兩人發展樂觀，問到明禎支持者點睇Edan？有粉絲大讚Edan靚仔、有才華。

林明禎今日以眼鏡look登場，由虞逸峯擔任大會司儀，吸引不少記者到場採訪。今日活動上，林明禎受訪時表示喜歡拍風景和人像：「我滿喜歡拍人像，每次跟家人出去玩，姐姐就會幫我拍很多，因為我姐姐也對攝影很喜歡，所以我們就會互拍。」談到若影人像會找誰做model，明禎即答：「我姐姐的女兒。」當問到男友會影相是否可以加分，她表示會，但問到Edan識影相是否一樣加分，明禎笑謂表示不清楚。對於Eda以影拍黑圖聞名，明禎稱並不知情，覺得有黑圖沒有問題，而且好搞笑，做明星也會有機會被拍到。

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林明禎今日再度現身，到旺角出席「明禎Fan Meeting」。 (娛樂組攝) 林明禎舉行見面會吸引粉絲到場支持。 (娛樂組攝) 林明禎舉行見面會吸引粉絲到場支持。 (娛樂組攝)

問到昨日訪問之後，有沒有跟Edan通電話？明禎說對方有關心問到是否一切都OK，她稱睡覺前也有看回自己的訪問，自己也很真誠回答，強調大家只是朋友，但未來有很多不確定性。

明禎下月出新歌，暫時只有家人聽過，會是一首比較輕快的舞歌：「我希望這首歌真的大家一聽到就是會跟著跳舞，跟著扭動身體。」之後又會為新歌拍MV兩天，她表示不會有MV男主角。講起麥玲玲都幫她跟Edan夾八字，明禎表示：「我覺得好多人對這個話題很有興趣，大家多多給我空間。」當記者問到緋聞有沒有嚇跑其他的追求者？明禎就說：「你真係好犀利呀！問啲問題！」笑言留待下次見面才回答大家。

林明禎下月出新歌，暫時只有家人聽過。 (娛樂組攝) 林明禎下月出新歌，暫時只有家人聽過。 (娛樂組攝) 林明禎指昨日收到Edan關心，問她是否一切OK。 (娛樂組攝) 林明禎指昨日收到Edan關心，問她是否一切OK。 (娛樂組攝) 林明禎今日到旺角出席「明禎Fan Meeting」。 (娛樂組攝) 林明禎今日到旺角出席「明禎Fan Meeting」。 (娛樂組攝) 林明禎今日到旺角出席「明禎Fan Meeting」。 (娛樂組攝) 林明禎今日到旺角出席「明禎Fan Meeting」。 (娛樂組攝) 林明禎今日到旺角出席「明禎Fan Meeting」。 (娛樂組攝) 林明禎今日到旺角出席「明禎Fan Meeting」。 (娛樂組攝) 林明禎今日到旺角出席「明禎Fan Meeting」。 (娛樂組攝) 林明禎今日到旺角出席「明禎Fan Meeting」。 (娛樂組攝) 林明禎今日到旺角出席「明禎Fan Meeting」。 (娛樂組攝) 林明禎今日到旺角出席「明禎Fan Meeting」。 (娛樂組攝) 林明禎今日到旺角出席「明禎Fan Meeting」。 (娛樂組攝) 林明禎今日到旺角出席「明禎Fan Meeting」。 (娛樂組攝) 林明禎今日到旺角出席「明禎Fan Meeting」。 (娛樂組攝) 林明禎今日到旺角出席「明禎Fan Meeting」。 (娛樂組攝) 林明禎今日到旺角出席「明禎Fan Meeting」。 (娛樂組攝) 林明禎今日到旺角出席「明禎Fan Meeting」。 (娛樂組攝) 林明禎今日到旺角出席「明禎Fan Meeting」。 (娛樂組攝) 林明禎今日到旺角出席「明禎Fan Meeting」。 (娛樂組攝)

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