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娛樂
2023-11-10 14:15:16

林明禎近照遭內地網民狂踩老土兼發福　香港粉絲力撐：呢啲身形先正

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林明禎生圖曝光被內地網民批顏值及發福 香港網民力撐：呢啲身形先正

林明禎被譽為「大馬女神」，近年人氣有增無減，成為廣告及電影界新寵兒，拍攝《救殭清道夫》、《一秒拳王》、《飯戲攻心》等多部港產電影，接Job接到手軟。

日前，林明禎以形象大使身份孖住家姐林詩枝（Brandy）及最細嘅弟弟出席莎莎婦女銀袋日，林明禎以淺粉色斜肩、腰部縷空嘅長裙亮相，配襯同色調禮帽，由內而外散發一陣高貴典雅氣息，三姐弟搶盡全場焦點。有粉絲於社交平台大曬當日活動照片，不過林明禎就被唔少內地網民狂踩，指無論顏值定身材都大跌Watt！

「她最近造型都很廉價」

當日林明禎以Wet hair造型出席活動，卻被內地網民指睇起上嚟好似幾日無洗頭咁，感覺好油膩；除此之外，又被網民直指身形發福，不但見唔到平日嘅S型小蠻腰，更隱約見到贅肉：「她最近造型都很廉價」、「照妖鏡」、「無濾鏡係咁架啦」、「這個妝髮搞得像男扮女一樣，還有點土」、「手臂好瘦，腰腿肉肉」、「佢係唔靚架」等等。

但係一班香港網民就唔同意內地網民嘅睇法，力撐林明禎依然都係咁正，詢問邊度有跌Watt：「想同佢戀愛」、「我一心入嚟睇妖，你俾條咁正嘅女我做乜」、「咁都話照妖鏡，要求都好高下喎」」、「贅肉喺邊」、「呢啲身形先正」、「有肉地仲正......最緊要條腰仲係好幼」、「33歲仲想點」、「男人係鍾意呢啲」 等等。

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原文刊登於 Yahoo 娛樂圈

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