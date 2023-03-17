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娛樂
2023-03-17 19:32:03

林明禎預告金像獎造型超級性感 翻唱《沙龍》擔心畀Eason聽到

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林明禎今日現身尖沙咀出席活動。

林明禎今日現身尖沙咀出席活動。 (王偉洪攝)

林明禎今日現身尖沙咀，以小米 x Leica的手機 Xiaomi 13 Series代言人身份出席活動。林明禎今次挑戰翻唱陳奕迅（Eason）金曲《沙龍》，主演的MV故事以明禎親身經歷作藍本，並以Xiaomi 13 Series拍攝的沙龍照片在MV當中展示。林明禎偕MV劇照攝影師郭穎橋出席記者會，現場播出《沙龍》MV，故事以明禎與母親的真實經歷改編，講述她和家人聚少離多，因此對感情深厚的媽媽尤其掛念。明禎表示：「多謝小米嘅邀請，呢首歌好有默契，好適合，頭先睇我都覺得好感動，《沙龍》呢首歌我都好喜歡。」明禎透露媽咪曾經是駐場歌手，獲媽媽鼓勵入行，不過近年兩母女因距離愈來愈遠，認為回憶照片才是最珍貴。

林明禎以小米 x Leica的手機Xiaomi 13 Series代言人身份出席活動。 (王偉洪攝)

林明禎出席活動，跟CSL Mobile個人流動通訊業務董事總經理林國誠、小米香港澳門台灣地區區域總經理羅燕、攝影師郭穎橋合照。 (王偉洪攝)

望發展歌唱事業

林明禎演而優則唱，她希望日後能發展歌唱事業，身兼多職，亦想唱更多廣東歌，今次灌錄《沙龍》前還特別請老師來媽層咬字，又大呻「好貴」。談到MV描寫母女感情，直認原本有計劃邀媽咪參與拍攝，可惜媽咪太忙亦「好貴」，所以無法以母女檔合作。問到會否想原唱者Eason給予評價，明禎即說：「我希望他沒有聽到，自己都覺得有好多進步嘅空間，唱得唔係真係好好，所以我擔心佢破壞佢首歌。」在昨晚的香港電影導演會上見到鄭秀文（Sammi），自言一直有留言Sammi的歌曲及電影，見到Sammi更可以合照已感無憾：「可以見到她真人好滿足，如果見到佢真人真係不得了！」林明禎憑《飯戲攻心》入圍金像獎最佳女配角，她預告會超性感登場，會比亞洲電影大獎的戰衣更有睇頭，已向造型師要求今屆盛會上的打扮要超級超級大尺度。

林明禎 (王偉洪攝) 林明禎 (王偉洪攝) 林明禎 (王偉洪攝) 林明禎 (王偉洪攝) 林明禎 (王偉洪攝) 林明禎 (王偉洪攝) 林明禎 (王偉洪攝) 林明禎 (王偉洪攝) 林明禎 (王偉洪攝) 林明禎 (王偉洪攝) 林明禎 (王偉洪攝) 林明禎 (王偉洪攝) 林明禎 (王偉洪攝) 林明禎 (王偉洪攝)
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