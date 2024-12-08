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娛樂
2024-12-08 20:44:10

林明禎首映甩底 帶齊證件到澳門睇「NBA傳奇名人賽」

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林明禎今次帶齊證件到澳門睇NBA。

林明禎今次帶齊證件到澳門睇NBA。

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林明禎臨時缺席由她主演的《手機見鬼》首映禮，導演彭發指林明禎稱唔見護照於是未能來港，但同日晚上又離奇現身舉行首映的商場門外，事件引來網民熱烈論。有網民指林明禎可能嫌電影其他角色是低知名度女星，有失自己身份，見導演發火才急急出現，亦有人笑她可能因為被戀愛沖昏頭腦而失場。

林明禎於首映當晚10時許在商場外出現，有網民笑她可能坐火箭來香港。

林明禎於首映當晚10時許在商場外出現，有網民笑她可能坐火箭來香港。

林明禎臨時甩底，翌日她就帶齊證件過到澳門欣賞「NBA傳奇名人賽」，心情不俗。Samm鄭秀文與林峯擔任表現嘉賓，Sammi出場獻唱時，林明禎表現躍雀，更隨音樂擺動身體，但林峯又跳又唱前，林明禎就沒有表情，看來林峯未能成功「chok」低對方。其後有傳媒上前問她有沒有受甩場事件影響心情，她就表示「沒事沒事」。

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Sammi擔任「NBA傳奇名人賽」，林明禎在場看得好開心。(ig︰ @show_my_pic) Sammi擔任「NBA傳奇名人賽」，林明禎在場看得好開心。(ig︰ @show_my_pic) Sammi擔任「NBA傳奇名人賽」，林明禎在場看得好開心。(ig︰ @show_my_pic) Sammi擔任「NBA傳奇名人賽」，林明禎在場看得好開心。(ig︰ @show_my_pic) 林峯擔任「NBA傳奇名人賽」，林明禎就全程沒有表情。(ig︰ @show_my_pic)

彭發就林明禎因為護照問題甩底一事，笑謂下次要開拍一套叫「護照見鬼」。當有傳媒就林明禎突然出現一事向彭發了解，他回覆稱「佢係話好神奇搵番本護照仲上埋機」，連主辦方及宣傳部對她突然又有護照兼趕到會場都感到離奇，加上她在首映活動之後才出現，記者也離場，她再現身已經沒有意思，所以主辦沒有安排她入場謝票。

有網民留言估林明禎覺得同場的藝人襯不起她，於是決定放飛機。(娛樂組攝)

有網民留言估林明禎覺得同場的藝人襯不起她，於是決定放飛機。(娛樂組攝)

據了解，在首映禮開始前3小時，林明禎通知大會自己唔見護照未能登機，所以缺席宣傳，首映禮開始之後，彭發連同宣傳部人員仍未收到林明禎通知已上機趕來會場，惟她在晚上10時許在商場外出現，亦是《手機見鬼》播完之後的時間。

有網民對照當日來港的航班，認為林明禎明知首映禮在晚上6時舉行，理應一早飛到香港準備，而非選擇下午3、4點才抵港的航班，否則不夠時間化妝打扮。就算她臨時找到護照可以登機，也絕對有時間在舉行首映之前通知電影工作人員。她的緋聞男友呂爵安將於明天(9)出席活動，料到時會回應好友甩底一事。

彭發拍攝《手機見鬼》是以校園欺凌為題材，相信欺凌別人者一定有報應。

彭發拍攝《手機見鬼》是以校園欺凌為題材，相信欺凌別人者一定有報應。

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