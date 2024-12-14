林明禎《手機見鬼》撞邪轉運　林嘉欣新片探討親情真諦

超音鼠大電影3 超音鼠今次會與納克魯斯及塔爾斯聯手，奮力對抗來歷不明而且力量超乎他們想像的新對手夏特。超音鼠與隊友若想達成保護地球的使命，便必須找到更強的新盟友來幫手。

狂獸獵人格力文 格力文自小認知在任何情況下都不能示弱，要變得強悍，手下無情！後來，他意外獲得超強力量，感官能力全面躍升，更會利用與動物的聯繫來追蹤獵物，一旦被他盯上，只有死路一條！

手機見鬼 如果手機有陰陽眼，你敢不敢與鬼保持通話？甜美可人的新手網紅莉莉（林明禎 飾），熱衷當直播主卻不甚受歡迎，課金少得可憐，加上男友出軌搭上她的閨密，人生更陷入低潮。一天她意外得到一部來歷不明的手機，並收到詭異訊息，竟來自女鬼小雅（陳苡臻 飾）！ 小雅主動幫莉莉狠狠懲戒男友，又令她的直播間粉絲暴增，甚至讓她憑鬼手機直播見鬼而人氣急升！莉莉卻要付出暗黑代價，必須幫小雅完成恐怖復仇大計！原來小雅中學時慘遭同學Betty（譚淇淇 飾）、凱麗（陳星妤 飾）等殘暴欺凌，最後死於非命。因撞鬼而轉運的莉莉，會否進一步黑化，與鬼為盟？

女兒的女兒 邁入人生下半場的金艾霞（張艾嘉 飾），生活本來悠然自在，除了固定探訪從美國回台養老的母親，偶爾也會問候自己未成年時生而棄養、目前定居紐約的大女兒Emma（林嘉欣 飾），最擔心卻是正計劃進行人工受孕的倔強小女兒祖兒（劉奕兒 飾）。沒想到一場意外，令金艾霞必須面對難解的親情抉擇……台北與紐約，過去與未來，母親與女兒，能否重新開啟一段承諾？

我獨自升級：二次覺醒 十多年前，各地突然出現連接異次元與現實世界的「傳送門」，而世界上也開始出現覺醒了超人般力量、被稱之為「獵人」的覺醒者。 獵人們攻略各地傳送門內的地下城並以此為業，而在眾多強大獵人中，有位被稱為人類最弱兵器的下級獵人「成振宇」。 某一天，他進入了隱藏在低級地下城中的雙重地下城，就在振宇身負重傷，瀕臨死亡之際前，他的面前突然出現了一道神秘任務視窗。 危急之際選擇接受任務的振宇，發現了自己有了「升級」的能力…

如果德川家康成為總理大臣 最強內閣，誕生！用AI技術復活歷史偉人，「星級」迎戰新冠大危機！ 2020年疫情橫行，日本首相府出現集體感染，首相竟急病身亡？！為解決意想 不到的危機，政府拿出的殺手鐧竟是召喚出AI歷史偉人大戰病毒？！ 由江戶時代之父．德川家康（野村萬齋 飾）擔任首相，由織田信長（GACKT 飾 ）、豐臣秀吉（竹中直人 飾）等猛將組成夢幻內閣，他們使出壓倒性的魅力與 行動力，令全國陷入大狂熱！ 夢想成為主播的新人記者．西村理沙（濱邊美波 飾）為了搶奪獨家頭條，千方百計接近政府發言人．坂本龍馬（赤楚衛二 飾 ），怎料兩人竟萌生出獨特的友誼？！ 《飛翔吧！埼玉》爆笑編導組合一手打造，夥拍濱邊美波、GACKT等粒粒巨星 ，為你掀起最瘋狂的祭典！

熊貓計劃 國際功夫巨星Jackie Chan（成龍 飾）與金牌經紀人大衛（魏翔 飾）受邀領養超人氣熊貓寶寶呼呼（呼呼 飾）。他到諾亞公園時結識了熊貓保育員蘇小竹（史策 飾）, 更與呼呼一見鍾情。 然而，呼呼獨有的「大細眼」基因卻引來了國際犯罪組織的覬覦。眾人在領養儀式與上國際犯罪組織包圍，演上了連環的熊貓搶奪戰。Jackie Chan盡顯武打巨星功架，連環角力精英雇僱兵。 面對雇僱兵的連番追擊，Jackie Chan等人踏上逃亡路。一行人帶着呼呼狂奔卻被屢次重重包圍。路上，Jackie與小竹分享了自工作與生活上的難處。三人最終不敵追捕，與呼呼被抓至雇僱兵首領察坤（韓彥博 飾）面前，被困於貨輪上。 然而，責任收監大衛的兩位雇僱兵居然是Jackie的忠實影迷，主動對眾人示好。Jackie突然收獲兩名雇僱兵內應。 靠着他們的幫忙，眾人成功逃脫。Jackie更一路尾隨察坤小隊，直擊了連日來熊貓追捕計劃的幕後真相。 察坤將呼呼交給中東富商和管家，他正是慕後索要熊貓的金主。Jackie突然出現打搞了他們的交易。Jackie與察坤大戰，苦戰到最後待警方來到。及後，中東富商主動對Jackie講出了自己索要呼呼是為了陪伴患上重度白血病的小女帕莎。Jackie 得知後將呼呼到帕莎面前. 鼓勵着她要積極治病。最後，Jackie把呼呼帶回熊貓基地好好照顧着。 原文刊登於 電影LOL