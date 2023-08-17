林映暉VS冼迪琦｜在台港女殘酷二選一惹網民熱烈討論 邊個高票勝出？

J2旅遊節目《自然系女子日本旅行》今個星期繼續有林映暉（暉哥）做主持，佢仲聯同台灣三大女神，「啦啦隊女神」林襄、「全民初戀」林莎、「鄰家系女神」張雅涵介紹日本郊外景點。節目出街後，唔少網民大讚暉哥身材完全冇被台灣靚女比下去，更有網民喺討論區以「在台港女, 暉哥 vs 小迪, 應該點排?」為題出PO，將同樣喺台灣發展嘅林映暉和冼迪琦作比較，進行殘酷二選一，結果其中一人獲大部分網民支持！

冼迪琦「畢業」後推寫真集 現年24歲嘅冼迪琦（小迪）6歲參加《殘酷一叮》成為童星、之後亦出演過《蘭花刼》、《師奶兵團》、《律政新人王2》及《巨輪》等多部劇集，當中憑《律政新人王II》飾演馬國明養女而為人熟悉。除咗演戲之外，佢仲做過《放學ICU》的星級小主持。小迪喺19歲時成功入選AKB嘅台灣分隊TPE48，早前宣布即將從TPE48畢業，之後仲宣布推出寫真集。今次嘅寫真集除咗有清純造型之外，同時亦有唔少性感造型，淨係預覽圖已經睇到一班網民流晒鼻血。

林映暉曾與林襄拍節目 現年23歲嘅林映暉（暉哥），因細個時受到台灣男子組合棒棒堂嘅影響，再加上自己熱愛跳舞及演戲，所以佢喺2016選擇前往台灣升學，入讀樹德科技大學表演藝術系學士課程，再喺2020年於台北藝術大學修讀一年制藝術行政與管理研究所碩士課程。去到2022年，暉哥除咗喺女僕cafe任職之外，佢仲開始主持TVB喺台灣製作中心嘅旅遊節目，例如《開餐：台灣3點3》及《自然系女子日本旅行》等等。