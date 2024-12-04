林景程黃建東雙雙入圍角逐男飛躍 兩個爭獎爭出面？

《黑色月光》昨日播出大結局，楊茜堯、林夏薇連同監製鍾澍佳、關文深一齊請台前幕後食飯兼一齊睇電視。有份參演的林景程及黃建東均有出席，二人同樣有份入圍角逐今年的《飛躍進步男藝員》，林景程憑《反黑英雄》和《黑色月光》入圍角逐「最佳男配角」。

林景程黃建東恨拎男飛躍

他們接受訪問時互笠高帽，笑謂會互相投票。黃建東更表示會投林景程「男配角」一票，他說︰「佢係呼聲曼高，好值得擁有呢個獎！(咁男飛躍呢？)你拎咗男配就唔好咁貪心呀！你唔好同我呢啲後輩爭啦！雖然我年紀最大角逐，但資歷係佢後輩！我細細個睇佢啦！」林景程聞言說︰「講到依家拎硬咁，咩細細個，你邊係我後輩呀！」黃建東續謂林景程是一位勤力及有實力的演員，自己是很欣賞對方，是很值得學習的演員。

林景程盼獲觀眾公司認同

林景程就表示最想拎「男飛躍」，他說︰「作為一個演員，每年都有新嘢去進步、挑戰自己，『飛躍進步』個含意好重要，因為係話俾我聽，有人見到自己進步，對一個演員係好重要。」提到去年他是男飛躍大熱門，有不少人對他未能奪獎感到失望，問到今年信心大不大，他表示自己最在意觀眾如何看自己，當然獎項也很重要，但觀眾、公司的認同更重要。