林曉峰拍戲有人氣要求加人工 監製︰你覺得你好紅？

林曉峰可說是來自演藝世家，狄龍是他的舅父，家姐林珊珊是著名經理人，哥哥林海峰是著名DJ，而他的發展卻一直平平。他在節目中提到一直不希望依靠家人，因此初次電影試鏡也沒有特別跟人提及自己的家庭背景，在拍《金枝玉葉》時，才被編劇許愿認出，而他被問到為何來做演戲時，他表示來演戲是為賺取一些生活費。

林曉峰近年主力在大陸發展，而他的歌喉獲得觀眾認同，因此早前更參加《聲生不息》，現時是大陸綜藝節目的常客。日前他在節目《追夢人之疊彩人生》就大談入行經過及一直以來的心路歷程。

林曉峰堅持不靠家人工作

之後林曉峰拍過不同電影、電視劇，但角色都只是配角，但在觀眾留下深刻印象，他有感在娛樂圈有點小成績，於是在一次傾工作時提出想加人工，沒料到監製跟他說︰「你覺得你紅了嗎？你還是當初那個人，所以就不用跟我談這個加甚麼費用甚麼，走走！」他坦言明白自己在娛樂圈的定位，自己每天照鏡也知道做不到下一個周潤發，他亦堅持不靠家人的關係在娛樂圈打滾︰「我媽媽教我的就算是自己的兄弟姐妹都不要去（為難人家），畢竟你的人生是你自己的人生，不能夠要靠其他人幫你，你靠其他人幫你出來你會有成就感嗎？」

他坦言自己曾有低潮時期，想過離開娛樂圈，但曾志偉鼓勵他要努力︰「他跟我說一句話『加油吧！現在我還在主持，但是我之後就是你了，所以不要放棄，如果你有這個勇氣去放棄的話，把這個勇氣放在你現在的工作』。我聽完之後就覺得有道理，回去繼續我的工作。」