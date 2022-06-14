林曉峰首奪男歌手獎項 被內地網民稱「寶藏歌手」 透露將出原創歌發展歌唱事業

TVB與內地芒果TV聯手打造嘅音樂節目《聲生不息》於內地好評如潮，除咗推廣廣東歌，仲間接令新生代歌手炎明熹（Gigi）和曾比特（Mike）打入內地市場；節目仲意外捧紅咗林曉峰（阿Lo），被內地網民大讚其唱歌表現之外，從未推出過歌曲嘅佢近日更榮獲惠州舉辦嘅《新音樂榜2022原創嘉年華》「最受歡迎舞台演繹男歌手」獎項。

林曉峰早前喺內地綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》亮相，成為其中一名「哥哥」，喺節目中又唱又跳，但當時仍未受到太大關注。到今次林曉峰以歌手身份參與《聲生不息》，起初不被網民睇好，但演繹張學友歌曲《寂寞的男人》時，網民就大讚林曉峰聲音充滿感染力：「林曉峰聲音太深情了，不炫技，不油膩，娓娓道來像是講故事」、「非常動聽感人的一把好聲音」、「原來他不是只有搞笑的，還會唱到那麼感人的」、「請他來是明智的，聲線好感情也到位」等等，又有網民留意到李克勤喺林曉峰演唱期間不時微笑點頭；而林曉峰演唱張國榮經典作品《今生今世》時，林子祥就認為林曉峰擺咗好多感情，唱到入心入肺。林曉峰慢慢憑歌聲獲得內地網友認可，更被貫以「寶藏歌手」之稱。

《新音樂榜2022原創嘉年華》頒獎典禮「最受歡迎舞台演繹男歌手」係林曉峰首次獲得嘅音樂獎項，當日林曉峰即場獻唱《寂寞的男人》，發表感言時更表示一直好鍾意唱歌，參加《聲生不息》學到好多嘢，仲預告自己將會推出第一首原創歌，繼續喺歌壇發展。而同樣有份參與《聲生不息》嘅炎明熹和曾比特就分別獲得「年度榮譽新人獎」，炎明熹透過視頻發表得獎感受感謝大會頒發獎項，不過就有唔少「GI炎粉」對於炎明熹未能獲得女歌手獎項感到失望。

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