林柏宏釜山行瘋狂集郵 落實進軍韓國影壇接拍朴勳政新片

第29屆釜山國際電影節已圓滿結束，今屆盛會邀請得各地紅人踴躍支持，而影展期間舉辦的2024 亞洲內容暨全球OTT大獎，華語劇更成為大贏家，王家衛首次監製兼執導內地劇《繁花》勇奪最佳創意大獎，胡歌亦拿下最佳男主角，而林依晨憑台劇《不夠善良的我們》獲頒最佳男主角，此劇兼奪最佳歌曲，女歌手蔡健雅亦到場領獎，Netflix的印尼劇《香煙女孩》獲頒最佳導演，而韓劇《假面女郎》的安宰弘與廉惠蘭則包辦最佳男、女配角。

任 頒獎嘉賓

亞洲內容暨全球OTT大獎的盛會上，林柏宏與宋芸樺一同站台擔任頒獎人，二人以英文致詞頒獎，並相約明年要以入圍者身份重返釜山，林柏宏表示很榮幸以台北電影節「非常演員」身份來到釜山電影節，第一次全程用英語頒獎很新鮮及很夢幻，對他是種激勵。原來林柏宏已確認加入韓國名導朴勳政的新片《悲傷熱帶》（暫譯），正式進軍韓國影壇！林柏宏參演首部韓片，劇情講述在熱帶雨林中的殺手組織，彼此互相猜疑，繼而上演血腥的復仇故事，林柏宏飾演五名組織成員之一，同片拍檔還有韓國影帝金明民、朴海秀、李新英等卡士。林柏宏的釜山行相當充實，有幸跟各地紅星同場，並與柯佳嬿一齊追星跟西島秀俊合照，他還瘋狂集郵，跟柳承龍、三吉彩花、綾野剛及《香煙女孩》女星Dian Sastrowardoyo同框合照。