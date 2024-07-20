林欣彤因神重生狀態大勇 透過衛蘭認識新經理人

林欣彤(Mag)昨日(19日)到黃竹坑新商場獻唱，同場還有王君馨及小肥擔任表演嘉賓。三人與現場觀眾學跳舞玩遊戲，本身跳唱有一手的王君馨最快學識，Mag就學到一面茫然，小肥就成功跟到7成舞步。今次是Mag神隱多時再次公開露面兼獻唱。

Mag連唱多首作品，當中有三首是自己作曲及參與填詞，並帶來新歌《告訴我》，期間她更走到台下派發自己親手繪畫的貼紙，內容都是與她的信仰有關。期間她表示自己過去一年都有神的帶領，感受到前路有光，亦盼大家可以在愛中飛暢，並希望大家在人生不同課題上都可以勇敢不怕。

不再恐懼更有信心 提到Mag今次現身予人有種脫胎換骨的感覺，她坦言是因為信仰令自己得到很多醫治，以前對很多事都感到害怕，但過去一年藉信仰將恐懼逐一拆開，自己就像重新一樣，整個人像重建一樣。她說︰「其實呢一年我無喺眾人面前出現，其實自己就好似棵樹，不停學嘢，不停生根咁，以前咩都驚，依家就將啲石頭搬開，想喊就喊，想笑就笑，想休息就休息，真係live a life。」 她稱今次製作貼紙前，自己只是希望做一些東西跟大家分享，無論是唱歌、畫畫或寫作，都是用來表達自己的心，因而重拾畫筆，並聽從fans的建議將畫作變成貼紙。

透過衛蘭認識新經理人 Mag自4月宣布離開華納，成為獨立歌手，對於有傳她跟王君馨同屬一間公司，她否認並稱大家都是獨立歌手，只是有一位共同經理人Celine。她稱Celine是透過衛蘭認識，並大讚對方是很好的人，大家的合作模式很舒服。她形容跟Celine合作可說是神的安排，大家一見面便有很多話題，一拍即合。問到未來的工作安排，她表示未來將會拍一些影片，或透過自己的作品分享見證。