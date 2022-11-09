林欣彤(Mag)於今年2月因與樂隊ONE PROMISE成員馮卓然(Anton)同確診新冠肺炎，令兩人的戀情曝光，當時Mag被指是Anton與拍拖7年女友的第三者，但男方強調與女友分手後才與Mag發展。兩人於6月更高調放閃，不過，昨晚(8日)Mag和Alton分別在社交平台宣布分手。

Mag上載了3張寫有新歌《不怕》歌詞的紙，包括「感激你 曾經給我歡笑與照料」、「願我跟你都懂得記住㓾些使人回味」及「不想憂怨 在回憶中沒變質的看多遍 我們 曾經有多美」，她寫道：「其實我們已經分開了一段時間，一直都沒怎麼告訴人，因為我很需要空間，因為一向有不少人遇見我便會問起他，所以現在就這樣一次過交代吧」Mag續說：「出了這首歌不久，自己便要面對這個課題，但願我們都做到 我所寫的，希望我們都更懂愛，希望我們都快樂 #不怕」Mag的圈中好友欣宜、陳慧敏、陳蕾、謝安琪等均有留言安慰。

回復朋友關係

Anton則在社交平台上載愛犬的圖片，以英文交代已跟Mag回復朋友關係(大概意思)，「Mag和我已經回到只是朋友一段時間了，剛開始只是想要一點空間和隱私，所以我們沒有跟很多人說起，但我們沒事。 謝謝所有詢問和關心我們的人。」

32歲的Mag多年來除了公開和羅孝勇的一段情，曾與不少男藝人傳過緋聞，包括前男子組合天堂鳥成員歐喬鋒(Tyrese)和葉泓聲(Gordon)，以及胡鴻鈞、陳家樂等。她曾經在ViuTV節目《吃掉前男友》說過曾向出軌的前度男朋友下跪苦求不要分手，但慘遭對方拒絕。

至於Anton雖表明Mag不是第三者，但前度女友Christy在Anton公開戀情後，曾轉載許廷鏗的歌《殘忍》，還附上一個破碎的心emoji。