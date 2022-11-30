林欣彤憶舊愛喊住唱《不怕》 胡鴻鈞教鍾柔美「犯校規」

林欣彤(Mag)、胡鴻鈞(Hubert)、雲浩影(Cloud)及鍾柔美(Yumi)日前在旺角麥花臣開騷，音樂會由胡鴻鈞和林欣彤打頭陣出場，唱出合唱歌《不該》，他們由2010年因為唱歌比賽而認識，但出道至今都沒有太多機會在音樂會舞台上相遇，所以今次可算是他們第一次大型合作。Cloud及Yumi分別唱出新歌《Wanna Be Close to U》及《氣流》。

與胡鴻鈞合作忍不到笑 Mag演繹《不怕》時一度眼濕濕，由於此歌是紀錄她與前度Anton的一段情，她表示情傷其實已平伏，但沒想到由彩排到演出也會流淚，笑言是一個充滿感情的演出。她又提到今次與Hubert一齊合作常常忍不住笑，因為二人一齊成長，她亦見證對方太多搞笑事情，見到他一本正經的演出，令她爆笑。她表示現不心急找另一半，現想做好音樂創作，並希望可以再開個唱。