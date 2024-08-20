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娛樂
2024-08-20 14:44:41

林欣彤應交友平台邀請直播分享 有fans憂Mag情況呼籲祈禱

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林欣彤以獨立歌手身份再出發，她表示未來發展是隨心而行。(娛樂組攝)

林欣彤以獨立歌手身份再出發，她表示未來發展是隨心而行。(娛樂組攝)

林欣彤(Mag)離開華納之後，以獨立音樂人出份出道。久未露面的她早前到商場表演，期間更向在場人士派發自己製作的福音金句貼紙，而她亦在活動上不忘傳道。Mag表示未來日子會慢慢跟大家分享自己過去的經歷，讓大家可以更了解現在的她，在上周四，她迎來一個機會跟大家分享她的音樂作品。

林欣彤應台灣一個唱歌交友app邀請做8月嘉賓。 林欣彤應台灣一個唱歌交友app邀請做8月嘉賓。

在直播間唱歌分享

Mag當日應台灣一個聊天、唱歌交友app做嘉賓，網民需要下載程式並按要求進入相關「房間」。由於該程式是來自台灣，所以主持人也是台灣人，Mag在活動中除了獻唱外，更分享自己如何面對低潮及唱歌技巧。

fans忽然叫為Mag祈禱

fans在活動開始前，按指示下載，但有感該程式的版面設計奇怪，於是在TG群組表示不安，同時擔憂Mag的經理人背景，怕Mag會接下奇怪工作，於是呼籲其他fansMag祈禱。然而，該程式並不是單純的音樂串流平台，加上設計問題才引起fans的好奇。

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當日林欣彤在直播上獻唱了范瑋琪的歌曲。

當日林欣彤在直播上獻唱了范瑋琪的歌曲。

Celine是透過衛蘭認識

Mag接受本報訪問時，直認因為信仰令自己重新，而新經理人Celine是透過衛蘭認識，她亦曾問神對方是否就是適合自己的經理人。雙方相約見面後，大家一拍即合，二人亦是有著同樣的信仰。Celine同樣亦有為王君馨安排工作等事項，與Mag同屬她旗下。

林欣彤跟Celine一拍即合，她大讚對方很好，讓她自由發展。(娛樂組攝)

林欣彤跟Celine一拍即合，她大讚對方很好，讓她自由發展。(娛樂組攝)

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