林欣彤盼出碟 孖陳國峰開騷獲許廷鏗支持

陳國峰與管弦樂團合作Cover了多首高難度歌曲，如《我等到花兒也謝了》、《笑忘書》、《Skyfall》等，現場唱功贏得滿堂叫好掌聲。除了懷舊金曲，他也特別請香港業餘管弦樂團改編了姜濤的《Dear My Friend》，陳卓賢（Ian）的《鯨落》，張天賦（MC）的《記憶棉》管弦樂版，為觀眾帶來驚喜。Mag不甘示弱也獻唱了自己多首不同時期的代表作，如《鳥籠》、《林中鳥》、《鐵樹》、《飛》等。林欣彤更細心挑選了岑寧兒《盡力呼吸》和張靚穎《我用所有報答愛》兩首高難度歌曲演繹。

李麗珍助年青人追夢

陳國峰特別聯袂一群青年Busking樂手表演香港經典電影《開心鬼》的插曲《戀愛預告》，送給前來捧場的女主角李麗珍小姐。原來是透過李麗珍的緣故，陳國峰認識這班熱血追夢的年青人。在這班年青人身上，陳國峰像看到自己，遂向樂團團長蘇潔明小姐提出與他們合作表演。能讓青年音樂手有演出機會，蘇潔明小姐欣然答應。

Mag表示為求最佳狀態演出，連跟朋友慶祝的生日派對也推掉，笑言一想到男友在場便已很緊張，認為在喜愛的人面前唱歌很尷尬。問到幾時出碟，Mag呼籲大家多些在網上留言，好讓公司可以見到。