林欣彤與華納約滿傳加盟音樂手作 出歌稱是神的旨意

林欣彤(Mag)早於4月宣布與華納唱片約滿，她當時接受商台訪問時，直認跟華納「分手」，她說︰「我直接講係完㗎啦！我係得到祝福去完結，我都好感恩，似係一個new chapter去begin，亦都充滿未知同期待，好似去冒險咁！」她表示自己過去一年像海綿不停吸收新東西，並稱跟神去溝通，著神去指引她的去向。

Mag在節目中表示跟神溝通的過程，自己未有因為離開公司而感到不安，自己只需隨心而行，對未來充滿盼望。她強調離開華納不是因為不甘心，跟公司是互相祝福。她又透露神隱超過一年的時間，寫了超過30首作品。她又稱跟華納最後一首歌《告訴我》是因為神的旨意，她原本計劃從自己創作的作品中找「分手作」，但當時收到神指示不要用，其後就收到《告訴我》的demo，坦言跟這首歌有強烈的感覺。

聲帶情緒阻發展

Mag於2010年憑《超級巨聲2》一炮而紅，她的唱功更被視為G.E.M.鄧紫棋的勁敵，惟她的聲帶不時出現問題，加上情緒病，令她的事業發展平平。2022年她被指介入前樂隊ONE PROMISE成員Anton跟圈外女友的7年情，令她的形象及事業插水，同年二人分手。去年，Mag奉信基督教，整個人都變得正面，亦多次在社交平台分享信仰，她的右手亦紋了一個十字架。

Mag在商台節目透露會以獨立歌手身份出道，但有指她已加盟音樂手作，該公司自由度非常大，而且也是有基督教背景，王君馨亦是屬於該公司。