林欣彤親自填詞作《告訴我》 為好友作曲挑戰做創作歌手

林欣彤（Mag）早前推出新歌《告訴我》，內容承接她另一首作品《鐵樹》，她說︰「《鐵樹》係講分咗手要自強、要學習自愛、點樣企返起身療傷，亦都要寬恕啦，咁而《告訴我》其實係想講等候，等候緊究竟離別咗，放低嗰一個係唔係上帝預備咗其實佢係岩嘅人但係錯嘅時間呢?如果係，咁又有冇得彌補呢?」

拍攝MV期間，她更數度感動落淚，她表示開工前沒預計會哭，「我冇預計過我自己會喊囉，我係喊咗好幾次，同埋因為個妝其實係自己化，所以我就唔想耽誤大家太多時間，如果啲眼淚整花咗個妝又要嘥哂好多時間執，跟住我就忍住，嗰個喺好真誠既自己表達咗係個MV度。當日拍到凌晨3點時，有個落水畫面要拍，但最後因為場地問題用唔到水，我好感恩，唔使冒住會冷親嘅危機。」