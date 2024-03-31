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娛樂
2024-03-31 12:00:00

林欣彤親自填詞作《告訴我》 為好友作曲挑戰做創作歌手

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林欣彤推出新歌《告訴我》。

林欣彤（Mag）早前推出新歌《告訴我》，內容承接她另一首作品《鐵樹》，她說︰「《鐵樹》係講分咗手要自強、要學習自愛、點樣企返起身療傷，亦都要寬恕啦，咁而《告訴我》其實係想講等候，等候緊究竟離別咗，放低嗰一個係唔係上帝預備咗其實佢係岩嘅人但係錯嘅時間呢?如果係，咁又有冇得彌補呢?

拍攝MV期間，她更數度感動落淚，她表示開工前沒預計會哭，「我冇預計過我自己會喊囉，我係喊咗好幾次，同埋因為個妝其實係自己化，所以我就唔想耽誤大家太多時間，如果啲眼淚整花咗個妝又要嘥哂好多時間執，跟住我就忍住，嗰個喺好真誠既自己表達咗係個MV度。當日拍到凌晨3點時，有個落水畫面要拍，但最後因為場地問題用唔到水，我好感恩，唔使冒住會冷親嘅危機。」 

林欣彤在MV中的妝容由她親自化妝。

Mag近年創作了不少作品， 如《飛》、《不怕》、《你是我家》，接下來會不會有更多自己的作品面世或為歌手朋友作曲填詞，她說︰「近年係我寫嘢產量最多嘅一年，不過份部都唔知幾時出哈哈，我好Enjoy嗰個過程我亦都好感恩，因為當我接收咗好多神既愛同治瘉之後，我發現我嘅創作能力係大大提升，今年我寫咗好多歌，曲詞都有！編曲方面我都嘗試緊，最有把握嘅係我之前都有份參與人聲部份嘅編曲。今年自己寫咗好多嘅歌裡面嘗試係demo嘅樂器部份，會試下編曲。我都搵到好多樂趣同埋學到好多嘢，都好開心有多一個渠道去表達自己嗰一首歌想表達嘅情緒同意境、內容！至於幫其他歌手作曲其實我係好樂意，哈哈！」

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她又提到有不少作品是為朋友而作，她說︰「以前我有一首歌都係諗住一個歌手朋友寫，但係由我自己唱返就係《Da Di Da》，當時我係諗住陳慧敏寫嘅，都有搵佢一齊拍ＭＶ同唱和音啦，有啲歌我係諗住我某啲好朋友，純粹係當一份禮物咁送比佢哋。」

近年林欣彤為身邊好友作曲。

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