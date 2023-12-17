林沚羿被老竇炸完忘記歌詞 張馳豪細佬心思思想入行

張馳豪(Aska)及其剛從泰國凱旋回歸，勇奪「全球先生亞軍」及「最佳泳裝獎」的細佬張馳杰(Oliver)，以及林沚羿(Venus)、潘靜文(Sherman)到尖沙咀出席《Be My Guest Christmas Party》，吸引大批粉絲到場支持。

張馳豪與雙料「全球先生」的細佬張馳杰於活動甫開始，即分享其健身心得，籲大家於歡度聖誕、盡情吃喝之餘，都要僅記做好身體管理、多運動。大會更驚喜安排讓張馳豪為張馳杰送上「全球先生」獎項，再次祝賀張馳杰為港爭光。張馳杰亦隨即分享得獎感受，縱然鍛鍊的過程艱辛，慶幸獲家人全力支持自己追夢，對於能夠代表香港獲勝，亦深感榮幸。至於林沚羿及潘靜文則分享了不少聖誕節的青春浪漫回憶。

活動上，林沚羿唱《Last Christmas》時多次停頓，似是忘記了歌詞。她受訪時稱因為缺席休息，加上昨晚完成《歡樂滿東華》演出後，差不多深夜才回家，現時環境比較空曠，所以聽不清音樂。父親林迪安今日亦有到場支持囡囡，表示囡囡近日也很辛苦，但也認為不能因為受環境影響而表演失準。

林沚羿被林迪安炸到飛起︰