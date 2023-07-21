林泳淘再談公審非禮疑犯爭議　認處理失當但否認呃like：點解要去屈陌生人

前「東張女神」林泳淘近年轉行做KOL，周三（19日）出席健康產品活動，與該產品代言人周慧敏同場，林泳淘見到玉女掌門人即時變得緊張，又指對方Keep得超好，希望了解吓其保養心得。
林泳淘上月底於社交平台PO咗張陌生男子搭港鐵嘅照片，自爆被相中人摸Pat Pat非禮，指嗰刻Hand機無當場對質，事後非常後悔：「啱啱搭地鐵，準備開車之際，Feel到pat pat俾人好快咁拍咗一下，我即刻望過去，就見到呢個人好近咁企咗喺我後面。我一直望住佢，佢就一直都係咁樣望前面，真係唔知佢係有心定無意，但我好後悔當刻無即刻指證佢，起碼等佢驚一驚，之後唔敢咁樣對其他女仔。嬲啊！」不過，網民反應兩極，部分人更認為林泳淘唔應該公審，及質疑佢藉相片呃Like。
稱好多網民PM佢分享同類事件
林泳淘於健康產品活動被媒體重提遭非禮一事，林泳淘表示自己嚇親，希望男女都要好好學識點去保護自己或面對突發狀況應作出合適嘅反應；坦承無將該男子樣貌打格係有疏忽，但分享呢件事並唔係要呃like，表示對網民話佢呃like感到匪夷所思，直言點解突然要去屈一個陌生人之後為咗呃like，好多網民都有PM佢指曾經遇到差唔多嘅事，覺得原來真係好多人會唔識處理，需要大家一齊學習。
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈