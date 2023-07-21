林泳淘再談公審非禮疑犯爭議　認處理失當但否認呃like：點解要去屈陌生人

前「東張女神」林泳淘近年轉行做KOL，周三（19日）出席健康產品活動，與該產品代言人周慧敏同場，林泳淘見到玉女掌門人即時變得緊張，又指對方Keep得超好，希望了解吓其保養心得。

林泳淘上月底於社交平台PO咗張陌生男子搭港鐵嘅照片，自爆被相中人摸Pat Pat非禮，指嗰刻Hand機無當場對質，事後非常後悔：「啱啱搭地鐵，準備開車之際，Feel到pat pat俾人好快咁拍咗一下，我即刻望過去，就見到呢個人好近咁企咗喺我後面。我一直望住佢，佢就一直都係咁樣望前面，真係唔知佢係有心定無意，但我好後悔當刻無即刻指證佢，起碼等佢驚一驚，之後唔敢咁樣對其他女仔。嬲啊！」不過，網民反應兩極，部分人更認為林泳淘唔應該公審，及質疑佢藉相片呃Like。