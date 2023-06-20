林泳淘搭港鐵被打屁股 拍下疑犯照出PO反被指責

昔日《東張西望》女神林泳淘今日在社交平台的限時動態表示乘搭港鐵時，被一名中年男子拍了一下pat pat，並上載了疑似打她屁股的男子的照片。她留言說︰「啱啱搭地鐵 ，準備開車之際，Feel到pat pat俾人好快咁拍咗一吓，我即刻望過去，就見到呢個人好近咁企咗喺我後面。我一直望住佢，佢就一直都係咁樣望前面，真係唔知佢係有心定無意，但我好後悔當刻無即刻指證佢，起碼等佢驚一驚，之後唔敢咁樣對其他女仔，嬲啊！！！」

遭網民斥出po公審

林泳淘未幾刪掉照片，她稱收到很多訊息︰「有鬧佢嘅，有感同身受嘅，亦有鬧我話佢好可憐嘅，係度多謝所有意見。」她續說︰「出story之前，我已經預咗會被人話，因為我真係無當場對質，呢樣亦係我嬲自己嘅一點。」她稱當時的車廂不太擠迫，「企埋一位女士隔離，係運行中有意無意碰一下，雖然時間好快好短，但令我覺得非常唔舒服亦係真的。」

呼籲女生要 好好保護自己

林泳淘表示收到不少女仔私訊表示有遇過類似的情況，而她們都不知如何是好，她亦很明白她們的感受︰「個刻我都hang機，所以我先更加後悔，同決定出呢個story，希望女生任何時候都要好好保護自己，希望男士們見到要好好保護自己嘅女伴同身邊嘅人，呢啲咁嘔心嘅事真係一單都嫌多。」