林海峰一連三場個唱開鑼 姜濤登場預演叱咤頒獎禮

林海峰舉行人生的第一個演唱會，一連三場的《林海峰 Uncle Auntie Farewell Party演唱會2023》昨晚（12月15日）於亞洲國際博覽館ARENA揭開序幕。 演唱會的首場已驚喜不斷，當中表演更融合唱歌跳舞及是但噏，每首歌配合的影像部份，更遠赴外地拍攝，誠意十足。個唱超過120分鐘表演，讓台下觀眾目不暇給。

中場時，林海峰(Jan)更邀請現場觀眾上台分享，觀眾笑言自己為Alison與歌曲《For You》歌詞提及的名字一樣。Jan直言送紀念品給予支持的觀眾，觀眾最後更興奮地向在美國工作的丈夫打氣。送走粉絲後，林海峰即場送上綵排叱咤頒獎禮表演並頒發「我最喜愛的男歌手」獎項，在全場歡呼下，他先後逐一介紹張敬軒、Anson Lo、陳卓賢、尹光、姜濤。隨後，姜濤突然驚喜現身台下，Jan即邀姜濤上台，並笑言：「約你1月1號，做咩咁早嚟？頒獎禮無early bird(早鳥優惠)㗎喎！」獲邀到台上的姜濤亦即席獻唱《蒙著嘴說愛你》。