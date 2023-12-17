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娛樂
2023-12-17 23:25:11

林海峰演唱會｜葛民輝驚喜登場 軟硬天師世紀合體 (有片)

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軟硬天師世紀合體！

林海峰(Jan)一連3場的《Uncle Auntie Farewell Party演唱會2023》今晚(17日)於亞博舉行尾場，繼頭場臨時被邀上台的姜濤、昨晚的陳奕迅後，今晚請來識於微時的葛民輝登場，促成粉絲期待已久「軟硬天師」世紀合體。

林海峰在演唱會上以《彭小姐》為演唱會掀起序幕，他又演繹多首親自創作的新舊作品，當中包括經典作《For You》、《男子組》、《流行曲》及《的士夠格》等，又於演唱會上唱出多首近年新作，如《返鄉下耕田啦你》及《蛋撻》等。Jan除了將愛犬Millie繪成畫作外，筆下的Millie在演唱會尾段更化身巨型人偶與他勁歌熱舞，炒熱全場氣氛。

談女兒

來到尾場，Jan表示聲音有點沙啞，期間他回憶年少出來蒲的日子，談到女兒打扮靚靚去蘭桂坊，作為父親的他好想叮囑女兒小心好像他年輕時的男生，但欲言又止，接著他自爆女兒今晚入場睇show，相信她聽到這番話必定會偷笑。

談太太彭羚

Jan又透露，自從宣布開騷後，不少人看到騷名是「Farewell Party」後，紛紛問他是否打算退休，連老婆彭羚都感疑惑，他半自嘲指：「因為佢擔心要復出！」他笑言不會退下來，因為老婆復出的話，他要頂替老婆做晒所有家頭細務，然後唱出《我要愛死方大同》。Jan亦大騷舞技跳唱《男子組》等。

好籃開心

Jan在台上飲水時，引來觀眾尖叫，他即興將水樽交給觀眾，大玩傳水遊戲，當音樂停止時，問拎著水樽的觀眾是買票抑或只是陪朋友到場，豈料對方竟答「是朋友送票」，坐在旁邊的朋友代為解釋「是一齊買票」，並強調自己是追隨多年的粉絲。這位觀眾答中多條問題後，獲贈禮物籃，她細數籃內有甚麼禮物時，高興大叫「好籃開心」，全場鼓掌，Jan即表示今晚的金句正是「好籃開心」。

廣播道fans殺人事件

之後Jan唱完多首快歌後，葛民輝終於登場，兩人合唱幾句《的士夠格》之後，返到後台。及後，屏幕顯示「不准安歌送官究治」、「最後警告」等字眼。最後二人再度合體，再唱出多個不同版本的《廣播道fans殺人事件》。

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