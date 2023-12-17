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娛樂
2023-12-17 23:51:55

林海峰演唱會｜開完三場即告失聲 搵姜濤係冇夾定？

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林海峰在尾場出現失聲情況。

林海峰(Jan)一連3場的《Uncle Auntie Farewell Party演唱會2023》圓滿結束。來到最後一場，Jan的聲音非常沙啞，他受訪時稱受細菌感染，影響了聲帶，但他未有特別去打開聲針。問到明天會否請病假，他表示會如常工作，會現身但會交由同事主力講。

Jan稱要向劉德華學習「到一到」，他指對方曾在一個節目中提到，無論如何、任何事情最好都「到一到」，尤其是來到他這個年紀，見朋友、吃飯或者鞠躬等等，都要「到一到」。他又提到fans要來亞博睇音樂會絕不容易，他指很多地方都沒有期，因而輾轉來到亞博。

稱姜濤零準備下上台

提到Jan在演出時大談太太彭羚，怕不怕老婆詐型，他表示不會，並透露太太每一場都有到場。至於她會否復出，Jan表示不會，「佢非常多嘢做。」對於首場請來姜濤任嘉賓，Jan說︰「你真係要問番佢喎！」並搞笑表示原先約對方11日出現，但沒想到他會提早到，相信也是因為他上次擔任對方的嘉賓，所以對方特別「到一到」。

問到是否特別安排姜濤清唱，好讓他平反，他說︰「呢個係佢嘅事，佢唱得幾好，喺冇準備之下。佢證明咗啦！所有嘢都係靠自己。」對於Eason講足30分鐘，他稱彩排時講得更長，而對方也很好，很關心他的聲音，又推薦了一些醫生及藥物。Jan又表示，容祖兒也很關心他的聲線，「我都唔知道佢坐喺姜濤身邊」。提到跟葛民輝合體，他坦言二人已經很多年沒合體，所以特別安排他在尾場出現。

姜濤擔任林海峰首場個唱嘉賓。

即睇軟硬合體演出

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