林海峰演唱會｜開完三場即告失聲 搵姜濤係冇夾定？

林海峰(Jan)一連3場的《Uncle Auntie Farewell Party演唱會2023》圓滿結束。來到最後一場，Jan的聲音非常沙啞，他受訪時稱受細菌感染，影響了聲帶，但他未有特別去打開聲針。問到明天會否請病假，他表示會如常工作，會現身但會交由同事主力講。

Jan稱要向劉德華學習「到一到」，他指對方曾在一個節目中提到，無論如何、任何事情最好都「到一到」，尤其是來到他這個年紀，見朋友、吃飯或者鞠躬等等，都要「到一到」。他又提到fans要來亞博睇音樂會絕不容易，他指很多地方都沒有期，因而輾轉來到亞博。