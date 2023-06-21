林海峰為廣告化身拍賣官 站立天台上10呎高台拍攝驚到腳軟

林海峰為滙豐拍攝新廣告，初嘗飾演拍賣官，而將於8月舉行的「獎賞錢」最紅拍賣會，就邀請林海峰擔任最紅拍賣會的星級嘉賓。林海峰的talk show經驗豐富，口才了得又有急才，日前他剛放假充電回港，隨即投入「最紅大折日」廣告的拍攝工作，配合拍賣會主題，他首次以拍賣官角色登場，同時亦以多個生活化造型拍攝簽賬購物場景。
廣告其中一幕，營造林海峰站在高空上的巨型拍賣槌上，高呼：「今年只做一件事！」教大家趁「最紅大折日」儲「獎賞錢」重錘出撃 Bid 走心頭好。其中一個拍攝場地為中環一幢大廈的25樓天台， 為配合後期電腦合成以及製造居高臨下的效果，製作團隊在天台上再搭建一個達10呎的高台作拍攝之用，林海峰矯健的在高台爬上爬落，氣定神閒講對白之餘還要做出跳起動作，熱愛長跑的他果然練得好腳力，跳起着地一刻腳步相當穩，但原來表面上從容自若的林海峰，卻形容這場戲猶如演員拍親熱戲，甚大壓力！他事後分享拍攝感受時表示：「第一場戲就要在高台跳起，就好似演員拍第一場戲就做親熱戲一樣，好大壓力。」企在高空拍攝，林海峰坦言：「嘩！真係唔係講笑！我而家知道點解小朋友罰企唔驚，因為唔夠高，只要企高小朋友就會驚，我企上高台時真有點腳軟！」
近年經常參演舞台劇的林海峰，電影演出亦有出色表現，獲香港電影金像獎提名，繼演律師角色後，今次再扮演專業人士，在廣告中首次演繹拍賣官角色。向來對演出有高要求的林海峰，拍攝前做足功課準備，觀看其他拍賣會影片偷師，特別留意拍賣官在台上主持時的台風語氣、拿拍賣槌手勢和身體語言等，一絲不苟。林海峰表示：「原來拍賣官這個角色我都幾想做到，因為拍賣官其實是一個舞台表演者、主持，跟talk show等表演形式很接近。」林海峰很欣賞拍賣官的專業，他謂：「拍賣官要熟讀資料，懂隨機應變應付現場變化， 還要推高現場觀眾的情緒，如舞台表演一樣，最終希望將要表達的呈現給觀眾。」他坦言覺得拍賣官這份職業很有趣，除了能將叫價推高外，拍賣不同種類物品的拍賣會，其拍賣官亦有不同風格。