林海峰為廣告化身拍賣官 站立天台上10呎高台拍攝驚到腳軟

林海峰為滙豐拍攝新廣告，初嘗飾演拍賣官，而將於8月舉行的「獎賞錢」最紅拍賣會，就邀請林海峰擔任最紅拍賣會的星級嘉賓。林海峰的talk show經驗豐富，口才了得又有急才，日前他剛放假充電回港，隨即投入「最紅大折日」廣告的拍攝工作，配合拍賣會主題，他首次以拍賣官角色登場，同時亦以多個生活化造型拍攝簽賬購物場景。

廣告其中一幕，營造林海峰站在高空上的巨型拍賣槌上，高呼：「今年只做一件事！」教大家趁「最紅大折日」儲「獎賞錢」重錘出撃 Bid 走心頭好。其中一個拍攝場地為中環一幢大廈的25樓天台， 為配合後期電腦合成以及製造居高臨下的效果，製作團隊在天台上再搭建一個達10呎的高台作拍攝之用，林海峰矯健的在高台爬上爬落，氣定神閒講對白之餘還要做出跳起動作，熱愛長跑的他果然練得好腳力，跳起着地一刻腳步相當穩，但原來表面上從容自若的林海峰，卻形容這場戲猶如演員拍親熱戲，甚大壓力！他事後分享拍攝感受時表示：「第一場戲就要在高台跳起，就好似演員拍第一場戲就做親熱戲一樣，好大壓力。」企在高空拍攝，林海峰坦言：「嘩！真係唔係講笑！我而家知道點解小朋友罰企唔驚，因為唔夠高，只要企高小朋友就會驚，我企上高台時真有點腳軟！」