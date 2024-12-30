林海峰葛民輝笑言靠錢維繫 談軟硬合體開show：最緊要有「場紙」(有片)

軟硬天師林海峰、葛民輝今日於尖沙咀出席麥當勞50周年生日活動，今日適逢是阿葛的58歲生日，林海峰笑言，「多謝大會好低調處理咗葛民輝嘅生日會，一直都冇提葛民輝，但係又不停唱生日歌，我覺得好感動，你(阿葛)唔感動咩？」阿葛幽默答道，「好感動，直情係好館嗰啲喃嘸阿彌陀，不斷輪迴唱。」阿Jan更即興送上「巨無霸」道具給阿葛作為生日蛋糕。談到兩人合體開show，阿葛表示生日願望是收到「場紙」(場地獲批)，「等咗好耐！」到於收「場紙」還是收到支票較緊要，兩人齊聲表示最緊要「場紙」，Jan笑指，「場紙就大家開心，cheque就自己、另一半同家人開心。」總之就是「why not both」。

不說不知，原來林海峰及葛民輝自2000年年代起，經常為品牌拍攝新春賀年廣告，今次兩人合體「上山下海」，到訪全香港逾50個具特色的打卡景點拍廣告，勾起不少成長的集體回憶，阿葛自言住荃灣區，首次過海食漢堡包感到好威水，最難忘景點則是尖沙咀五支旗杆，「那時冇電話(手機)，連call機都冇，要預早約定第二日幾點見。」阿Jan就笑指中半山麥當勞道最深刻。兩人表示當年最期待是背急口令換漢堡包，阿Jan更即興示範，以3秒時間背急口令，他笑指自己家境清貧，能夠吃免費的包裝茄汁和咬飲管已很滿足。