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娛樂
2023-11-23 18:03:37

林海峰見到陳寶珠心情激動 形容尹光是民意

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谷德昭、陳寶珠、林海峰。

林海峰、陳寶珠今日(23)到尖沙咀出席席慈善籌款揭幕禮，活動由谷德昭任司儀。谷德昭邀請了陳寶珠跟現場一班忠實粉絲問好，並講述多年來一直與「香港血癌基金」共襄善舉的開心感受。接著，林海峰出場分享今年聖誕假期的大計，他們並接收了聖誕老人別出心裁的禮物，以及聯同主辦單位進行慈善支票頒贈儀式。

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見寶珠姐好開心

林海峰在活動完畢之後，火速上載跟寶珠姐拖手的合照，並留言說︰「多謝阿谷嘅邀請，好榮幸參與支持呢個善舉。果然好心有好報，一世都冇諗過竟然可以有機會同女殺手握手！各位觀眾，陳寶珠嚟喇！」而他受訪時更直認是寶珠姐的fans，坦言知道會跟她見面時，心情十分激動兼睡不住。他說︰「真係好激動！成晚都瞓唔住！呢次係寶珠姐粉絲殺人事件！見到佢真係好緊張，佢好好人。」

 

提到《叱咤》頒獎禮，問到7強之中看好哪一位，他表示每一位都有機會，但知道大家烈討論尹光，形容他是大勢和民意，屆時只是負責頒獎給得獎者，只期待有一天自己有份角逐「我最喜愛的男歌手」。

 

fans到場為陳寶珠造勢

寶珠姐已擔任香港血癌基金愛心大使20年，她表示每年都會為基金宣傳，只是中途因疫情而暫停。在場有過百位寶珠姐的fans到場支持，她表示因為沒有開騷計劃，所以少了機會跟fans接觸，很開心今日出席活動跟fans們見面。

提到林海峰表示見到她很緊張，寶珠姐稱對方只是說客套說話，「佢只係𠱁下老人家開心，我唔信佢講，佢日行一善，哈哈！佢好好笑容，都好開心。」她稱從報紙、電視上留意到林海峰，真正見面是首次。問到聖誕節如何慶祝，她表示會留家跟親戚朋友食飯。

 

不少fans到場支持陳寶珠。

陳寶珠表示暫無演出計劃，休息為主。

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