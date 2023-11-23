林海峰見到陳寶珠心情激動 形容尹光是民意

林海峰、陳寶珠今日(23日)到尖沙咀出席席慈善籌款揭幕禮，活動由谷德昭任司儀。谷德昭邀請了陳寶珠跟現場一班忠實粉絲問好，並講述多年來一直與「香港血癌基金」共襄善舉的開心感受。接著，林海峰出場分享今年聖誕假期的大計，他們並接收了聖誕老人別出心裁的禮物，以及聯同主辦單位進行慈善支票頒贈儀式。

見寶珠姐好開心

林海峰在活動完畢之後，火速上載跟寶珠姐拖手的合照，並留言說︰「多謝阿谷嘅邀請，好榮幸參與支持呢個善舉。果然好心有好報，一世都冇諗過竟然可以有機會同女殺手握手！各位觀眾，陳寶珠嚟喇！」而他受訪時更直認是寶珠姐的fans，坦言知道會跟她見面時，心情十分激動兼睡不住。他說︰「真係好激動！成晚都瞓唔住！呢次係寶珠姐粉絲殺人事件！見到佢真係好緊張，佢好好人。」

提到《叱咤》頒獎禮，問到7強之中看好哪一位，他表示每一位都有機會，但知道大家烈討論尹光，形容他是大勢和民意，屆時只是負責頒獎給得獎者，只期待有一天自己有份角逐「我最喜愛的男歌手」。