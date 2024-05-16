林海峰「好籃開心」過大海 軟硬再度合體唱到澳門

林海峰去年底於香港亞博舉行一連三場《Uncle Auntie Farewell Party演唱會2024》演唱會，反應熱烈，今年Jan宣布將首個個人演唱會移師澳門，約定各位Uncle、Auntie於6月8日假澳門倫敦人綜藝館站再開P，相隔8年再踏澳門舞台，他笑言，「希望大家好似上次『咁籃開心』。」至於嘉賓方面，他就堅決封嘴，但預告內容有所調整，「無理由又做多次《叱咤》，都要修改下啦。」

愛犬 Millie 公仔隨團出發

這次去到澳門，林海峰將再度演繹他的作品表示：「好開心可以去澳門開騷，大家都知我唱歌有幾好聽，咁都有人邀請，証明大家係幾咁有品味。」雖然不是第一次過大海演出，但他仍然非常期待，每次在不同場地演出都會為他帶來不同的感覺：「我都想繼續同觀眾有互動，其實係幾好玩，希望大家好似上次『咁籃開心』。」林海峰又透露演唱會的部分演出將有作改動：「無理由又做多次《叱咤》，都要修改下啦。」他為愛犬Millie創作的公仔亦會隨團出發，為澳門站觀眾勁歌熱舞。