林淑敏遇街坊要求篤魂精 戲裡戲外都嗌羅樂林做爸爸

林淑敏、姚焯菲(Chantel）與黃庭鋒一齊出席「善款移交暨委任愛心大使」活動。林淑敏從修哥胡楓手上接過「愛心大使委任狀」，並分享昔日做義工的得着。林淑敏很開心可以獲委予重任，可以代表公司出去做慈善，自己早前曾跟公司的慈善基金到屋邨探訪，有些樓層是未有電梯到達，當時深怕會打擾對方，但原來不少人見到他們很開心，發現陪伴及問候他們已經很足夠。她表示自己比較關注劏房戶的單親小朋友，更有持續探望他們。

她表示去探訪時，或者在街上遇到粉絲要求合照時，都會被要求篤魂精，她說︰「我唔敢呀！鬧人其實一啲都唔過癮，真係被人鬧就唔開心。現實生活係要互相尊重。」她更笑謂有小朋友更要求她鬧他們，令她哭笑不得。談到她在《愛．回家之開心速遞》中的造型沒有底線，她笑言自己沒有身材又不是美女，完全沒有偶包。

周嘉洛充滿喜劇細胞

她表示《愛．回家之開心速遞》將來的劇情會貼近社會狀況，與自身有關，如早前2蚊車及持續進修基金。提到早前播出的一集提到吳旺達語，問到是誰想出吳旺達語的發音，她表示由周嘉洛想出來，大讚對方是很有喜劇細胞。

羅樂林無私分享

提到羅樂林的年紀也不少，林淑敏指羅樂林仍然充滿活力，並謂對方拍喜劇沒有底線，而且他也會給予很多拍處境劇的意見，如某些位要誇張些，有些位要短快些，自己戲裡戲外也嗌對方做「爸爸」。